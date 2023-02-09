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09/02/2023

易通行｜車主注意！不停車繳費服務將實施！「車輛貼」、「車種貼」分不清？沒有「繳費貼」都可付隧道費？一文答晒8大FAQ（附登記教學＋申請連結）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　運輸署宣布，「易通行」不停車繳費服務將由2月26日上午5時起，率先於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施；屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，駕駛人士可以透過「繳費貼」（有「車輛貼」及「車種貼」兩種）遙距繳付隧道費，而毋須於收費亭停車或排隊付費！至於獅子山隧道、城門隧道則會在2023年第一季內推行；其他隧道包括香港仔隧道、紅磡海底隧道、東區海底隧道、大老山隧道亦將於今年內實施「易通行」！

 

　　到底「易通行」是甚麼？「車輛貼」、「車種貼」有甚麼不同？點樣申請？收費如何？即睇「易通行」8大FAQ！

 

（易通行網頁）

 

【易通行FAQ】Q1：「易通行」是甚麼？

 

　　A1：「易通行」服務主要由「易通行收費系統」及「繳費貼」兩部分組成，透過無線射頻識別技術（RFID）及自動車牌識別技術，收費設備會自動偵測經過的車輛，並透過「車輛貼」於預設的繳費戶口中扣除隧道費。「易通行」基本上與「快易通」無異，只是將來會以「易通行」全面取代。

 

【易通行FAQ】Q2：點樣申請「易通行」車輛貼？

 

　　A2：申請「易通行」方法有三：透過電子申請、書面申請，或親身申請。申請所需資料包括：車輛登記文件（俗稱「牌簿」），以登記車主的姓名及電子聯絡方式。

 

［電子申請］

 

　　可於「易通行」網站或流動應用程式申請。

 

iOS下載點

Android下載點

 

［書面申請］

 

　　可於「易通行」網站內的資源中心下載「易通行服務申請表」或在易通行客戶服務地點索取申請表，填妥及簽署後，連同所需文件以郵寄、傳真或電郵方式遞交申請。大家亦可在運輸署遞交與車輛相關的牌照申請時，預先登記申請「車輛貼」，隧道費服務商會將「車輛貼」寄至登記地址，收到車貼後再到「易通行」官網登記車輛資料。

 

傳真：（852）3704 7445

電郵：enquiry@hketoll.gov.hk

郵寄地址：易通行隧道費服務商 香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座22樓A室

 

［親身申請］

 

　　可前往隧道費服務商的指定的客戶服務地點申請：

 

（1）香港灣仔莊士敦道178-186號華懋莊士敦廣場19樓1904室

（2）九龍灣宏光道1號億京中心A座22樓A室

（3）新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期27樓D室

（4）新界葵涌貨櫃碼頭路77-81號大鴻輝（葵涌）中心一期903室

 

　　提提大家，每部已領牌車輛的首張「車輛貼」為免費，如需補領「車輛貼」，其後發出的每張「車輛貼」為51元。

 

【易通行FAQ】Q3：申請時間幾耐？

 

　　A3：由登記到收取車輛貼大約要5個工作天。

 

【易通行FAQ】Q4：申請「車輛貼」後，點樣註冊「易通行」戶口？

 

　　A4：可透過「易通行」網站或流動應用程式註冊「易通行」戶口。

 

　　如果是一般車主，只要選擇「一般車主戶口」，然後輸入戶口資料及電子聯絡方式，方便收取易通行通知。

 

（易通行網頁）

（易通行網頁）

 

　　登入後，你可在戶口加入車輛（須已領有車輛貼或正在申請車輛貼），選擇「新增車輛」，然後輸入車牌號碼、登記車主的電子聯絡方式（電郵地址或香港流通電話號碼），系統會發送一次性密碼至電郵或手機，按指示確認加入車輛，便可完成註冊。

 

（易通行網頁）

（易通行網頁）

（易通行網頁）

 

　　至於商用車公司戶口及商用車司機戶口的註冊步驟可參考「易通行」網站

 

下頁睇：「車種貼」係乜？無「繳費貼」點畀隧道費？

 

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