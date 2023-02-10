10/02/2023
【得獎名單】【DIVA Bonus】賞你鄧記川菜$300餐飲禮券
【得獎名單】【DIVA Bonus】賞你鄧記川菜$300餐飲禮券
本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！
現公布得獎名單 ：
(Facebook 顯示名稱)
Tsz Ching Yiu
Lilian Fong
Chung Wai Lam
Ada Li
May Tsai
Wing Sze Cho
Jonathan Yuen
Archer Lam
Lara Wai
Keene Lam
Tara Wong
Helen Kong
James Poon
Martin Yeung
Kelly Fong
Wong Ka Man
Cheuk Hei So
Kathleen Lau
Lok Yan Fung
Justin Au
Florence Tai
Sandra Chan
Peggy Chau
TY Lam
張小敏
Yeung Yuet
Paul So
So Chi Lung
Yan Or
Quennie Ng
Ng Long Yin
May Ng
Peg Sze
Yan yan Yau
Happy Ng
Ka Ka lam
Amy Kwok
Paul Wong
Ken Li
Kwok Wing Yan
Rose Yeung
Tin Long
Raymond Hui
Britney Hong
李強
Si Si
Lucas Yeung
翁智煒
Amanda Chau
Cindy kong
Leo Li
Regina Ng
Sze Wa
Eliza Yu
Siu Yan
Lilly Chau
Brenda Chan
Dickson Lee
林波
Yeung Lai Ting
Polly Chau
Jenny Cheng
Wing Laam
李盈
Lok Ka Yan
Cherry So
Michael Cheung
Sammy Leung
Mary San
Nicole nicole
Tai tai
Amy Liu
Gavin Ng
Long Yin Hung
Naomi Lee
Vanessa Choi
Jacky Kong
Vicky Choi
MC Mak
Kammy Fan
Hugo Ma
Wu Wu
Cindy Choi
Joe Joe
陳小美
Suet Fong Yeung
Ar Ling
Anne Yau
Yi Li
ToTo Kwan
Matthew Or
lai sang lam
Mary Cheung
JJ Lam
Irene Yu
何佩華
KC
Chung Chung
Mary Lau
Apple Cheung
備註:
- 得獎者可獲得鄧記川菜$300餐飲禮券乙張 (需消費滿$1,000元方可使用)。
- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。
活動條款及細則：
1. 活動將於2023年2月2日至2月8日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的100名參加者將獲得鄧記川菜$300餐飲禮券 (需消費滿$1,000元方可使用) 乙張（名額100個）。
5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。
6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。
10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。
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