蓮塘香園圍口岸│香園圍管制站啟用！前往4大交通方法：城巴/九巴/小巴！最平$9.1！附管制站開放時間

最近，很多人都會計劃到內地旅遊、探親或工作。大家過關會用哪一個口岸呢？香園圍管制站連接內地蓮塘口岸，已於2月6日啟用，大家可以經該管制站到內地。今次一文看清有甚麼交通可以到香園圍管制站吧！

連接內地蓮塘口岸的香園圍邊境管制站於2023年2月6日啟用，這個管制站的開放時間為每日上午7時正至晚上10時正。根據運輸署的網站指，市民可以駕駛私家車前往香園圍邊境管制站或者使用公共運輸服務，包括：跨境巴士、使用已獲批准的跨境出租車、專營巴士、專線小巴及的士。而今次就先介紹4條專營巴士線及專線小巴線。

(圖片來源：news.gov.hk)

香園圍管制站交通│1. 城巴 B7

城巴 B7由上水寶運路開出，途經鳳馬會道南路花園、馬會道北區運動場、馬會道心誠中學、粉嶺車站路粉嶺站、馬會道塘坑，最後會到香園圍口岸。

由上水寶運路開出的巴士服務時間為上午6時20分至晚上9時正，每20分鐘一班；香園圍口岸開出的巴士服務時間為上午7時10分至晚上10時20分，每20分鐘一班（晚上9時半後為25分鐘一班）。

(圖片來源：城巴)

車費：$9.3，即日來回使用八達通或電子支付回程只需$8.5

預計全程行車時間：約37分鐘。

香園圍管制站交通│2. 城巴B8

城巴B8逢星期六、星期日及公眾假期由開出大圍站，途經車公廟路車公廟、車公廟路秦石邨、大涌橋路曾大屋、大涌橋路乙明邨、大涌橋路麗豪酒店、大涌橋路富豪花園、大涌橋路沙田第一城、大涌橋路濱景花園、大埔公路廣福邨、廣福道、寶鄉街寶鄉橋、大埔太和路太和邨，最後會到香園圍口岸。

由大圍站開出的巴士服務時間為逢星期六、星期日及公眾假期上午6時正至晚上8時正，每60分鐘一班；香園圍口岸開出的巴士服務時間為逢星期六、星期日及公眾假期上午7時30分至晚上9時30分，每60分鐘一班。

(圖片來源：城巴)

啟航日期：2023年2月11日（星期六）。

車費：$15（大埔起$10.0），即日來回使用八達通或電子支付回程只需$13.8

預計全程行車時間：由大圍站至香園圍口岸約60分鐘、由香園圍口岸至大圍站約54分鐘

香園圍管制站交通│3. 九巴 B9

九巴B9逢星期六、日及公眾假期由屯門站總站（V5月台）開出，途經形點II及元朗形點，最後會到香園圍口岸。

由屯門站總站開出的巴士服務時間為逢星期六、星期日及公眾假期上午6時正至晚上8時正，每60分鐘一班；香園圍口岸開出的巴士服務時間為逢星期六、星期日及公眾假期上午7時30分至晚上10時30分，每60分鐘一班

(圖片來源：九巴)

啟航日期：2023年2月11日（星期六），逢星期六、日及公眾假期

車費：$19.3（形點II起$15.6）

香園圍管制站交通│4. 專線小巴59S

專線小巴59S由上水站小巴總站開出，途經「新豐路,近石湖墟郵政局」、「文錦渡路,近新屋嶺」、「蓮麻坑路,近瓦窰村兒童遊樂場」、「蓮麻坑路,近打鼓嶺警署」，最後會到香園圍口岸。

專線小巴59S服務時間為上午6時30分至下午9時，每20至30分鐘一班；香園圍口岸開出的小巴服務時間為上午7時15分至下午10時15分，每20至30分鐘一班。

車費：$9.1