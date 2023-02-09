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09/02/2023

兔年生肖之最（二）！「寸爆」蛇仔蛇女是最佳情人？結婚最好搵邊個生肖？誰是天生領袖人才？

#玄學 #生肖 #12生肖 #命理 #兔年 #人際關係 #愛情 #兩性關係 #情人節
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　情人節前談情人，特別醒神！——上期開始點評生肖之最，談及最叻創業、冧人或享受的生肖，今期要聚焦情場和職場。


最佳情人：蛇   


　　正如引誘亞當和夏娃的是蛇，屬蛇的天生有種魅力，可以不發一言，而所向披菲。征服異性，不需披荊斬棘，可謂手到拿來，收割到手軟，因此他們一般比較揀擇。


　　蛇仔蛇女通常顏值較高，而且神秘，別人不容易看透，真是謎一樣，因此非常吸引。愈是難到手，愈多人追求，偏偏他們就是一副Super Cool樣子，你又估佢唔到、又奈佢唔何。


　　他們如果不喜歡你，你會馬上知道，因為不是冷漠便是「寸爆」，但一旦揀中你為目標就會施展無敵纏功、抓緊機會，好少人走得甩，你「死」定了！


　　所謂「死」，也包括快活死了，他們勇於探索新事物、嘗試新玩意，講求情趣，營造氣氛，所以無論是正當的交往、還是偷偷約會，都會給你難忘的體驗。


　　今年的吉星有「天乙」和「驛馬」，屬蛇的遨遊萬里、把魅力放射到遙遠的國度，會有「彩蛋」。


最佳伴侶：羊


　　羊咩溫純善良，性格隨和、謙恭溫馴，富同情心，會尊重別人的想法和做法，很能易地而處、為同伴設想，特別容易被人感動，因此女的是賢妻良母、男的是甲級筍盤。羊族的家庭觀念很重，而且細心溫柔，很可以「執子之手、與子偕老」。但女性羊咩年輕時的判斷力麻麻，可能要到第二段婚姻、或首段婚姻守得雲開，才可能享受到幸福婚姻。男的羊咩是稀有品種，要揀趁手！


最威老細：龍和虎


　　龍與虎行出來有個勢，兩者都是領袖人才。


　　龍最有王者之風、信心爆棚，他們的自豪感比較self-conscious，最喜歡做焦點人物，一登場便閃亮耀眼，盲嘅都睇到。


　　老虎的威法又不同，習慣獨自努力而非當眾表演。他們目標清晰、意志堅定，銳意要成功，冇你咁好氣。因為信心十足，所以習慣堅持己見，容易予人霸氣的印象。但與龍比較起來，老虎有時有點傻，因為他們較直接、較透明，沒有龍那麼多變。


　　生肖各有其優勢，順勢而行，發揚光大，將這天賦玩得精緻，不只能樹立鮮明的個人風格，還可能有錦繡前程、如花美眷。

 

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