捲爭議《十九歲》退出角逐最佳電影 獲金像獎3提名 續爭導演及剪接獎

【晴報專訊】英華女學校紀錄片《給十九歲的我》在爭議聲中暫停公映，惟無阻電影在第41屆香港電影金像獎入圍3項提名，但校方旋即宣布退出「最佳電影」遴選。

《給十九歲的我》電影劇照(網上圖片)

而聯合執導的張婉婷及郭偉倫獲提名「最佳導演」，郭另與陳序慶獲提名「最佳剪接」。郭偉倫透過電影發行商表態將繼續角逐，張婉婷則會尊重及配合其決定，但她不會出席頒獎禮。金像獎董事局主席爾冬陞表示，要先開會討論，明白社會意見分歧，會小心處理。

金像獎協會昨公布提名名單，已暫停放映的《十九歲》奪3項提名，但女英華未幾便發公開信，指電影近日引起社會關注，經審慎考慮決定退出「最佳電影」遴選，感謝協會提名。

張婉婷指不會現身頒獎禮（資料圖片）

金像獎董事局主席爾冬陞回應記者提問稱，《十九歲》直到2月1日已放映1,576場，滿足入圍條件，要先向校方了解及核實退出決定，問題亦涉及金像獎的原則及精神，要否從缺及安排其他電影遞補，要待董事局開會討論，明白社會有分歧，會小心處理。

本報曾聯絡電影金像獎協會部分董事，惟皆拒評事件。翻查協會網站的參選資格及評選規則，金像獎首輪評選由金像獎選民及首輪輪專業評審團投票選出，而今屆首輪投票在上月27日完結，即涉事英華女生發表萬言書前已截止，規則無提及獲提名者可否主動「退出」，但稱若有不符提名資格者，提名可被取消及遞補。

張婉婷尊重聯合導演決定 避席頒獎禮

電影發行商高先電影發稿，引述《十九歲》聯合導演郭偉倫指，電影與人皆有生命，導演工作已完，但作品生命仍繼續，感謝業界選民支持，認為是對十年努力的肯定，表明會繼續接受提名，而張婉婷則尊重及配合郭的決定，惟稍後不會現身頒獎禮。

《十九歲》日前已在電影評論學會大獎奪最佳電影，學會表示仍在觀察事態發展，未有進一步決定。學會規則列明，只要有5名會員提名即可入圍。

導演張堅庭昨在fb稱，認同校方及攝製隊用涉事女生父母早年簽的同意書作法律依據不合理，加上電影票房成功對事主造成二次傷害，但自言認識張婉婷40多年，形容她是「天真」的人，認為她「沒有部分人所說那麼差勁、惡毒」。金像獎協會副主席文雋亦有轉發帖文，指「我們都是一起長大的」。

《音樂人生》黃家正 稱遭違意願輯錄家事

另外，2009年金馬獎最佳紀錄片《音樂人生》的主角黃家正昨在fb撰文，指曾與導演張經緯約定，不要在電影播出有關他批評家人的片段，對方本來同意，但事後卻「背叛」他，甚至反過來指摘他。黃強調，撰文是受近期《十九歲》爭議激發，但無意影射或抨擊該片。記者昨經fb聯絡張經緯，至截稿前未回應。