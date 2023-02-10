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10/02/2023

為失蹤兩個月解畫 許子萱否認壓力大解約

#許子萱 #港姐
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　　【晴報專訊】應屆港姐亞軍許子萱（Cecca）早前多次缺席港姐活動，盛傳她不堪壓力要求跟無綫提早解約。然而，許子萱昨日突然現身無綫新春團拜，即場為「失蹤」解畫，她指向公司請假以完成舊公司職務，並承諾未來會履行港姐職責。

 

許子萱否認要求提早解約傳聞。

 

（左起）邢慧敏、許子萱、林鈺洧及梁超怡相隔兩個多月再「合體」。

 

　　無綫昨日舉行「無綫癸卯年新春團拜嘉年華」，出席者有無綫主席許濤及各高層，還有應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏及數百位職藝員，最驚喜的是沒有在名單中的許子萱，以一身紅衣打扮突然現身。她於在現場玩遊戲時連中三元，三度上台領獎，主持朱凱婷笑指許子萱勁旺，叫她加簽30年合約，台下樂易玲等高層紛紛點頭和應。

 

許子萱昨日超旺三度中獎，在無綫主席許濤手中接過獎品。

 

　　許子萱受訪時，被問到為何「失蹤」多時？她稱向TVB請了兩個多月假期︰「因為參選前我任職金融公司，係同舊公司請假嚟參選，參選完咗之後，就要返去完成埋啲工作，有始有終先可以繼續履行我嘅職責。（傳你不堪壓力提早解約？）無咁嘅事，我份人無乜優點，但抗壓能力都算高，而且之前做金融都好辛苦，所以唔會壓力大就走咗去。」

 

林鈺洧不清楚失場原因

 

　　提到因解約風波被網民批評，許子萱與網民開火叫人「滾」，她說︰「係一個網民啫，我本身攻擊性唔係咁強，一般呢啲留言都不予理睬，但嗰位先生騷擾咗我好耐，又打電話畀我，所以我先有咁嘅評論；客觀嘅意見我會接受會去改，但如果係人身攻擊，我就會隊番佢。公司都有向我了解，會幫我處理呢啲問題。（願意同公司簽30年合約？）公司肯要我30年先算啦，到時可能會嫌棄我，我就當然希望啦。」林鈺洧亦表示︰「雖然唔知佢咩原因請假，不過佢已經返嚟，所以新聞唔係真。」

 

轉載自: 晴報

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