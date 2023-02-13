單親成長渴望組完整家庭 連詩雅4月嫁陳家樂：學做稱職太太

【晴報專訊】連詩雅（Shiga）今年四月將榮升「陳太」，與相戀兩年多的陳家樂結婚。從小在單親家庭成長，讓Shiga的內心難免有缺口，令她一直憧憬完整家庭，幸有母親的愛護，令她學會接受人生中的不完美。快將成為人妻，Shiga提醒自己不要甚麼都視作理所當然，反而要更用心經營與伴侶的關係。

陳家樂去年向Shiga求婚成功後，才正式公布戀情。（IG圖片）

Shiga與陳家樂拍攝旅遊節目《12個夏天》結緣。（資料圖片）

Shiga在節目中訪問癌症患者Tiffany與男友Jeff，被二人的愛情深深感動。（資料圖片）

連詩雅去年主持J2節目《因為愛情》，Shiga在節目中訪問多對愛侶，她坦言有很大得着。「節目中每個故事都很獨特，其中一位主人翁Tiffany不幸患上子宮頸癌，醫生說她只剩下幾個月壽命，她當時跟男友Jeff只拍了一年拖，她不想成為對方的負累，甚至形容自己是次貨。訪問時，我感覺他們抱着活一天就賺一天的心態，令我體會到有健全的身體、睡得好、吃得好、走得好，其實沒有事情是解決不了。」

與母親相依為命

Shiga在單親家庭成長，一直跟媽媽相依為命，兩母女感情要好，每逢大時大節，Shiga總會在網上分享跟媽媽的甜蜜合照。小時候經歷父母離異，難免影響Shiga的成長。「《因為愛情》中有一對離婚的昔日伴侶，拍攝時，我忍不住泛起許多感受，想起小時候的家庭氣氛，並不是我想像中的美好畫面，原來父母早就相處不來，只是為了我而勉強一起，大家都很辛苦。」

Shiga與媽媽相依為命，母女感情極佳。（IG圖片）

Shiga回憶，當父母決定離婚後，她隨媽媽生活，曾有一段時間不自覺常向媽媽發脾氣，「原來我心裏有種憤怒，不知道出口在哪，一直很困惑。直至有天，媽媽反問我為何每天總是對她不耐煩？我終於明白，他們的分開對我有一定打擊，當下我崩潰地哭了一場，釋懷了。明白了，也沒辦法，希望他們找到各自的幸福，勉強下去雙方都辛苦。」可能正因如此，Shiga一直渴望建立自己的家庭，希望拍一張完整的家庭照，也希望一家人去旅行。

快將夢想成真做人妻，Shiga過去兩年多一直低調處理感情事，落足心機保護與陳家樂的愛苗。「我沒刻意公開關係，這一次特別低調，直至去年訂婚了才公布。（準備好做人妻？）其實如何成為一個稱職太太？相信要一邊做一邊學習，真的不知何時叫做準備好，不過簡單的照顧應該沒有問題，因為我本身喜歡照顧人。」Shiga在節目中學到不少伴侶相處之道，對她而言，愛情在於不斷嘗試。「無論你跟另一半相處多久，都不要遺忘最初愛上這個人的原因。不要把事情看得理所當然，要不斷花力氣去維持關係。多感恩、多欣賞，這段關係才可以長久。其實不止愛情，工作上、人與人之間的關係，都必須用心經營。」

不要遺忘愛人初心

除了主持《因為愛情》之外，Shiga去年在ChillGOOD TV的YouTube頻道上與楊詩敏（蝦頭）主持《絲打圍爐》。節目大受歡迎，令網民對Shiga另眼相看，成功搣甩「港女」標籤，「其實我熱愛的始終是唱歌、演戲，之前說過希望試試主持節目，沒想到真的有機會。我性格比較內向，若不是有這個工作機會，我不會認識這麼多新朋友，跟高海寧、李佳芯、陳豪做訪問。就算我們平日在電視城遇到，頂多打招呼寒暄兩句，能夠坐兩小時詳談深入話題，這是很難得的機會。很感恩，這兩年我學了很多，希望做到最好，好好報答給我機會的人。至於洗不洗底？我沒想太多，最重要是我身邊的人、我的歌迷，知道我是怎樣的人，這樣就足夠了。」

Shiga與蝦頭合作主持《絲打圍爐》，訪問女神李佳芯。（IG圖片）