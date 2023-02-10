讀者會問:港股是「牛」是「熊」？都不是。有說是「袋鼠」市，彈上彈落，反反覆覆。如此陰陽怪氣，不單港股，美股同樣令人看不透。

美科技股近期公布的財報數據認真麻麻，其中不乏利淡股價的消息，但美股大市卻不斷趨升。近兩天的升應是公司回購，年初至上周，標普升約9%，納指也升約17%，有投資者就估是「牛」，是難得機遇，但在衰退陰霾下，又怕「中伏」。這是否有點像港股兔年以來的走勢？美股對港股可有啟示？

科企財報:需求在跌

看美股要看其經濟表現，而美經濟好壞又可從科企近期的財務報告中得見端倪:市場需求正在下滑，包括對經濟敏感的汽車，以及中型消費品，如手機、電腦的需求，都在跌。汽車以特斯拉為例，去年第四季生產44萬輛，賣出40萬輛，已連續兩季供過於求；電子產品以蘋果公司為例，iPhone營收跌8.2%，可穿戴設備跌8.3%，MacBook更大跌22.7%，乃7年來最差；微軟的個人電腦營收也跌了19%。以上都是非必需品，而零售則可反映必需品的消費需求。如看亞馬遜線上零售收入，本季度同比增長也下跌2%。

如從企業層面看，需求同樣下跌。谷歌和Meta的廣告支出分別跌了3.6%及4%；雲計算方面，亞馬遜、谷歌、微軟等，去年第四季度的增長都放緩，可見個人和企業的消費需求都在跌，這其實是衰退的訊號，但最近美財長耶倫卻很樂觀，而高盛也將衰退的機會率從35%調低至25%。

弔詭:就業與消費背馳

美國總統拜登日前在《國情諮文》提及，他任內創造了1,200萬個新職位。如看美國1月份非農業就業數據增逾51萬，比預期的18.7萬多33萬（圖一）。市場原本預期就業市場會降溫，但1月份失業率是3.4%，不但比去年1月下跌了0.5%，更是自1969年以來最低（圖二）。

需求或消費下降會影響企業盈利，導致企業倒閉或裁員；消費者失業導致需求下降，造成惡性循環。去年上半年，連續兩季度GDP出現負增長，理論上已衰退，但美儲局和經濟學家卻「搬龍門」，指就業市場強勁，故不算衰退。

（istock）

今時就業市場還比當時強勁，也是50多年來最強勁的，而企業業績表現與市場需求背馳，正是讓人不解的矛盾與詭異所在。據費城美儲局研究指出，美國政府的就業職位增長，有報大數。

那麼，市場之前預期的衰退還會不會出現？美國最新的GDP數據顯示，美國人的儲蓄率從去年第三季2.7%，回升至第四季2.9%，而信用卡壞帳率也創歷史新低（圖三）。財務頗為健康，但有錢不花，又不似他們的作風。

美國人可能正因預期了衰退即將來臨，而一改「大花筒」作風，不大消費。既然消費與就業會互相影響，為甚麼消費跌，失業率卻沒有變動？其中一個解釋是，企業過去兩年難請人，請到人就不願裁員，加上預期經濟只會輕度衰退，故寧勉強支撑著，也不貿然裁員。美國過去逢1月就裁員，季節性行業常首當其衝。今年1月，季節性行業不但沒裁員，還增加了12.8萬個職位（圖四）。可見企業盈利雖有壓力，如仍能支撑，僱員便不致失業；民眾有工作，但消費意慾仍低，這可能是美儲局最希望見到的結果:「軟著陸」。

軟著陸機會增

之前市場共識是衰退，但今時數據指向「軟著陸」的機會卻大增。美儲局態度對股市走勢尤其有關鍵性的影響，若經濟真的軟著陸，美儲局何時轉向，反而更增市場的不確定性。鮑威爾昨表明會續加息:「若勞工市場繼續熾熱，通脹續升，美儲局便會較市場預期加更多息。」

話雖如此，鮑威爾昨天講話其實與上周議息會議後所說的內容相似，包括最遲於明年成功遏通脹至2%目標，而態度則被市場解讀為由「鷹」轉「鴿」，例如他說不在意短期的市場環境，反正環境和去年12月差不多，態度便較前軟化了。

從鮑威爾的身體語言和回應傳媒提問的積極性，可看出他對遏通脹似已胸有成竹。今時市場環境的確比過去一季好得多，市場氣氛也不在低點。至於市場會不會續升，牛市會不會重臨，此時此刻，相信經濟不會衰退，很大機會軟著陸(「軟著陸」買甚麼股，詳見1月26日蕪文《應對3種衰退的投資策略》)，但也不會真升，因今時尚未具備牛市的條件。

就業火熱，通脹怎會跌？即使失業率升，通脹一日不受控，美儲局便不會轉向，而會繼續加息，公司盈利將受壓。果如是，無論美股港股都沒有條件升。股市要升，就業市場就要降溫，這意味著失業率回升，對社會來說，這是殘酷的事實。

投資看長線，面對看不通透的市況，做好風險管理，不沽空，還是歷久常新的道理。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



