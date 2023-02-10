氣球事件背後的中美博弈

美國國務卿布林肯本來計劃在本月初訪問中國，但中國對此一直冷淡處理，甚至暗示只是他自己想來，中國也只是對此尊重而已；剛好這時有一個中國民用氣象無人氣球，被風吹至美國，布林肯藉此宣布暫時不去中國了，因為美國的領空主權被中國侵犯了。

為免因不能到訪中國太失面子，美國一口咬定這是間諜氣球，還要動用最先進的戰機，射了幾枚導彈打爆這氣球，以示這氣球非同等閒。不過，連美國自己的情報人員也在質疑，中國早有人造衞星監測着美國，何需動用氣球？

這本是一齣很有娛樂性的鬧劇，但背後卻有着雙方複雜的博弈計算。氣球只是小事，是下台階，重要的是布林肯去不了中國，暴露出美國手上並無多少籌碼。

布林肯欲訪華 卻加大冒犯力度

布林肯雖計劃到訪中國，但美國並無營造緩和氣氛，反而加大了冒犯中國的力度。美國國會既授權向台灣販賣「火山布雷系統」，眾議院議長麥卡錫又揚言要訪問台灣；在科技上，美國聲稱得到日本及荷蘭同意，加強限制對中國的芯片出口；把台積電的不少科技人員轉到美國，更是被認為在掏空台灣。

但奇便奇在，做了這麼多不友善的小動作後，美國竟又認為中國應繼續借錢給她。

這種思維中國人並不適應。按照中國人的習慣，你有求於我，就算不獻出交換條件，起碼也要禮貌恭敬，怎會還敢聲大夾惡？但若明白近年美國國務卿及財政部長的文化背景後，便不用感到奇怪。上任國務卿蓬佩奧是猶太人，現任的布林肯也是猶太人，其曾祖父1905年才從烏克蘭移民美國；財長耶倫是波蘭猶太人的後裔，其丈夫經濟學諾獎得主George Akerlof也是猶太人。

以威逼手段 與華討價還價

猶太人是極其聰明的民族，歷史上與中國人關係很好，宋朝時開封有大量猶太人聚居，並高度融入了中國社會中。在近代，猶太人被納粹迫害，1938年中國駐維也納的總領事何鳳山還違反上級命令，向數以千計無處可逃的猶太人發出簽證，讓他們可到上海租界及香港暫住，他挽救的猶太人數目，比電影《舒特拉的名單》（Schindler's List）中的1200人還要多，以色列政府亦特別感激何鳳山。

也許是因為在近2000年的歷史中受過多次迫害，不少猶太人有兩種心態，與中國人頗為不同：一是他們往往把其潛在對手想得很壞，把自己看成是受迫害者，你若向他們解釋自己無意為難他們，他們不會相信；二是他們絕少願意讓利，凡事要賺到盡，既然對方被視作害他們之人，怎會讓對方得利？有了這種思維方法，損害了你的利益後，還要你送錢給他，便被當作理想當然；換言之，與人討價還價時，不一定用利誘，威逼也是一種手段。

滿手廢牌 美無談判籌碼

（istock）

中國一早已表明不吃這一套；事實上，美國也根本無牌可打，唯有扮惡嚇唬對方。在中美關係上，美國的牌都是廢牌，有些議題是無法談的，例如美國早已打算利用台灣打代理人戰爭，還賣布雷系統給她，鼓勵台灣將來打巷戰，統一後留下特工潛伏搞破壞，這些策略美國不會放棄，那麼中國還有甚麼可談的？在俄羅斯問題上，中國絕不會讓俄羅斯被整個西方世界攻至倒下，在這方面美國對中國也不會有甚麼奢望；中國正歡迎產油國把人民幣作為交收貨幣，美國十分不滿，但也知中國不會放棄，那還有甚麼好談的？要美國放寬對華的科技打壓嗎？就算美國願意，中國也早已丟去幻想，不會相信。

勉強可談的是貿易與借債，但其實也不會談出重要結果。2017年底，時任美國總統特朗普開始搞貿易戰，當年中美貿易總額是6352億美元，美方貿易赤字是3752億；2022年中美貿易總額6906億，遠超2017年，也破了紀錄，美方貿赤則3829億，一樣大於2017年。

脫勾愈脫愈緊 無減貿赤

顯而易見，美方力求與中國脫勾，但愈脫便勾得愈緊，雙方貿易額擴大，美國也沒有減到她的貿易赤字。至此我們可以見到，正如我多年前預言，美國發動貿易戰必敗無疑，而且又因貿易戰自設關稅，推高了物價，害苦了美國人民；既然如此，中國對美國撤銷關稅，可當作是可有可無之事，美國沒有談判籌碼。

至於買美國債，更是與中國戰略背道而馳。俄烏戰爭後美國發起的制裁戰，已向世人顯示，持有美債隨時被充公，為免無端承受風險，只能唯恐減持得不夠快，耶倫想說服中國買債，豈能成事？

綜上所述，布林肯就算到訪，也不會有成果；在此時節，既然沒談判籌碼，還想威逼中國讓利，豈不白痴？布林肯也算知機，借着氣球事件虛晃一招，不去北京，算是聰明了。