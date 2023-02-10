「Hello Hong Kong」特首版本不好

坦白講，特首李家超拍那條宣傳香港的「Hello Hong Kong」片段，實在不敢恭維。

原因是一個特首，宣傳香港，義不容辭；但講的話太多，於是普通話聲調不地道、英文亦不吸引，太雜太亂，失焦。何況拍攝手法和文字修辭還有不少改善空間，倒不如只是說Hello Hong Kong就可以，其他的就交由其他人去做。



第一流領袖就是把每一個人的最佳優點發揮出來，玉成其事，便是大成功。林鄭就是不滿意下屬做的事，總認為自己做的才叫好，結果是自己忙到透頂。這看似沒有甚麼，她自己辛苦吧。

卻其實，久而久之，下屬不會向你提任何建議，因為說甚麼你也不會聽，倒不如不說，免得聽你批評，一切就聽你的。結果就發生了2019反修例事件和之後黑暴大破壞了。

當然批評新政府和特首，風險不少；但今天仍敢批評的，也是真心希望香港好政府好的。

反而旅發局另一條邀請了外國駐香港領事或商會拍的宣傳片，十分有新意。首先他們用自己國家語言講出「你好」，然後講述無數個愛上香港的理由⋯⋯

例如他們說「我在這裏20年了」、「香港是我家」，這樣說服力較強，跟著再說出香港的優點：活力澎湃、安全、極具魅力、出類拔萃（Unstoppable、Safe、Incredibly Attractive和Top-notch）。

英國商會主席Dr Anne Kerr 說這座城市擁有優越營商環境，具備資金、人才、網絡、效率，以及完善的法律制度等條件。由她說出香港擁有完善的法律制度，正好「回應」英國經常批評香港沒有法治。

美國商會主席 Mr Geoffrey Siebengartner 說「我們熱愛工作，更愛享受生活」，然後提到香港的美食和購物，應有盡有；他還說自己最喜歡的就是點心。

澳洲商會主席Mr Robert Quinlivan 說香港是連接中國內地的國際門戶，也是大灣區中心城市，潛力無限巨大。新加坡商會執行董事Ms Helen Teo Manning 則說香港無限精彩，全年一個接一個的繽紛節慶活動，帶來無窮樂趣；還有首屈一指的交通網絡連接全球。

日本商會會長Mr Takeshita Lisa就以日本人喜歡香港大自然作切入點，說香港幽美的遠足徑和海灘都近在咫尺。即使印度商會主席Mr Raj Sital也說香港新發展讓他驚嘆！機場、高鐵和港珠澳大橋為未來發展奠定穩固基礎⋯⋯還有讓法國商會會長介紹M+和故宮，都是有心經營的。

看了一半，是否耳熟能詳？這些都是我們的優勢，但如果由香港人自己講，說服力便不夠。現在由這些西方主要國家的有頭有臉人物代言，既不突兀，而且拍得充滿活力。若果最後不是由旅發局主席彭耀佳，改為由特首和所有外國商會領袖一齊出來說「See You in Hong Kong」，不是比較完美嗎？

如果再把「Hello Hong Kong 」（特首版）那條片，改為邀請香港各界人士，由政經領袖到演藝名人，由體育健將到學術精英，由文化巨匠到平民百姓，每人笑著，高聲一句「香港你好」或「Hello Hong Kong 」打頭陣，之後才用加了特首講See You in Hong Kong的「Hello Hong Kong 」（商會版），不是更加完美嗎？