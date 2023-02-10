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10/02/2023

屋苑添藝術裝置！SPPA計劃招募大學生策劃聖誕市集！太古地產關注社區營造＋培育年輕人才！

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　　香港地少人多，對住宅、商場、寫字樓等需求一向高。地產發展商只要不斷投標、興建，再出售，就一定能長期在港保持「不敗之身」？

 

 太古地產的白色聖誕市集，除可連繫區內持份者外，亦是該企培育年輕人才的重點項目。圖為太古地產公共事務副董事林珩。（受訪者提供圖片）

 

　　太古地產公共事務副董事林珩表示，發展商要在市場屹立不倒，必須重視各方面的長遠發展，包括緊守社區營造（Placemaking）的發展方計，讓企業、客戶，以及整個社區達致三贏。

 

　　她指，社區營造不只著重土地發展總體規劃中的「硬件」，如設計質素、建築質素、大廈與綠化環境的面積比例、設施附近的交通網絡等，還需要「軟件」的配合，即「企業投放甚麼進去（社區）、怎樣營運和管理，令到那裏的人和地方可以有連結」。

 

屋苑添藝術裝置 提升身心健康

 

　　除了建構完善的配套設施，太古地產早在70年代的興建太古城屋苑時，已著手為社區加入一些藝術裝置。林珩認為，藝術文化對社區的氣色和氛圍很重要，提升社區人士身心健康，保持社區的活力和朝氣。「不應該只在博物館、看歌劇或是管弦樂團等才叫藝術；藝術應該每天都存在。」

 

　　她以太古坊的藝術表演和展覽場地ArtisTree，以及社區節慶活動「白色聖誕市集」為例，除了有指定的表演場地可以聯繫上班族，鼓勵他們於公餘時間各展所長。聖誕節等盛大節日，也會舉辦適合附近居民和上班族的市集，加強社區的節日氣氛之餘，聯繫社區中不同的持份者。

 

　　特別的是，白色聖誕市集原是由太古地產內部團隊負責策劃和籌辦。但眼見香港不乏有才能的年輕人，該企自2019年將相關項目，化身成一項名為「太古地產Placemaking Academy（SPPA）」的青年展能計劃。每年在各大院校招募大學生，透過為期6個月的實習生計劃，讓他們參與設計、策劃及執行那一年的聖誕市集。另安排公司管理團隊和各領域的專業人士，以引導構思、指導、在職培訓等方式，教導參加者不同技能和知識。

 

八級斜棟創辦人兼SPPA畢業生吳仲珩

 

　　曾於科技大學修讀有關行銷管理的吳仲珩，是SPPA第一屆實習生。她認為SPPA提供了較大的創作空間，「他們只著我們設計一個街頭市集出來，單是知道可以善用整條糖廠街，已經覺得非常興奮。」

 

SPPA畢業生創業 從事行銷設計

 

 

　　雖然難以用言語一一表達從中所學過和做過，且每天都在各種滙報中度過，讓吳仲珩直言「好忙碌」，但思考如何讓社區各個持份者共同參與並從中獲得快樂，是她在實習期間做得最多和最意想不到的事。

 

　　藉著這份經驗和希望成為斜槓族（Slasher）的想法，她在大學畢業後成立了「八級斜棟」，從事市場行銷、設計、數碼行銷等多元化的業務。在去年更以太古地產合作夥伴的形式，為白色聖誕市集負責廣告工作。又以企劃召集人身份，與其他SPPA舊生打造了在太古坊的Urban Furniture休憩裝置設計項目。

 

　　林珩補充，盡管該企在招募人才時，曾參與太古地產的培訓的實習生不會獲優待，但鑑於他們對太古地產有一定認識，故每年都有1至2位實習生經正常途徑獲聘。

 

 

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