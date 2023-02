我好攰呀！原來spent可解作「極度疲勞」？教你10個方式表達疲累，唔使次次講I'm tired！

現代人生活繁忙、壓力大,工作一整天後拖著疲累身軀回家,有時真的會累得非筆墨形容!當你覺得倦透了,沒有辦法再提起勁做任何事的時候,如果突然收到上司或同事傳來的訊息,要求處理工作上的事宜的話,可真是雪上加霜。倘若你已疲憊不堪,自覺無力加班的話,就得好好跟工作夥伴溝通,以取得對方的諒解。那麼,想說「我很累」的時候,除了 “I'm tired”外,有沒有其他表達方式呢?原來 spent可解作「極度疲勞」?其實表達「累」的方式有很多種,大家不妨認識一下以下10個表達方式,在有需要的時候派上用場吧!

1. Worn out 筋疲力盡了

Wear最常見的的意思就是「穿著」,但wear還可解作「磨損」。如果用在人身上,就是疲倦至極的意思。

例句:

I’ve been working all night and I am totally worn out.

我整晚都在工作,已經筋疲力盡了。

2. Knackered 筋疲力盡



例句:

I am absolutely knackered after the business trip.

出差後我完全筋疲力盡了。

3. Beat 非常疲憊

Beat常見的意思是「擊敗」、「打」,但beat作為形容詞使用時,可解作「非常疲憊」。

例句:

I was dead beat after working my second 12-hour shift in a row.

在連續第二個 12 小時輪班工作後,我筋疲力盡。

4. Burned out 累壞了

例句一:

After the six-hour conference, I was so burned out that I slept for 12 hours.

在連續開了六個小時的會議後,我累到睡了十二個小時。

5. Drained 耗盡了精力

Drain作為動詞時,解作「排放」、「排乾」,而過去分詞drained的意思是「極度疲勞」。

例句一:

I’m completely drained after a long hectic day at work.

忙碌了一天之後,我的精力已經耗盡了。

例句二:

Do I look drained?

我看起來很累嗎?

6. Overwhelmed 壓得喘不過氣來

例句:

Zephyr found herself overwhelmed with the heavy workload.

Zephyr 發現自己被繁重的工作量壓得喘不過氣來。

7. Running on empty 筋疲力竭,沒有剩餘精力/勉強打起精神繼續工作

例句一:

I have been running on empty for the whole afternoon.

我整個下午都在沒精力之下繼續工作。

例句二:

You have been running on empty for weeks. I guess a holiday will do you good.

我感覺你已經好幾個星期也在勉強支撐了,你或許需要一個假期。

8. Spent 極度疲勞的

雖然 spend 一般是指「花錢、花時間」,但是它的過去分詞 spent 則可解作「極度疲勞」。

例句:

I am so spent that I can think of nothing I’d like better than a nice rest in a dark room.

我太累了,因此,我想不出比在黑暗的房間裡好好休息更好的事請了。

9. Exhausted 筋疲力盡的

例句:

I have been on the run all day and I am exhausted.

我整天忙個不停,現在已經筋疲力盡了。

10. Fatigued 疲乏的

例句:

My motivation is lower when I am fatigued.

當我疲倦時,我的動力便會降低。