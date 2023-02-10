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10/02/2023

我好攰呀！原來spent可解作「極度疲勞」？教你10個方式表達疲累，唔使次次講I'm tired！

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

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    逢周五更新

　　現代人生活繁忙、壓力大，工作一整天後拖著疲累身軀回家，有時真的會累得非筆墨形容！當你覺得倦透了，沒有辦法再提起勁做任何事的時候，如果突然收到上司或同事傳來的訊息，要求處理工作上的事宜的話，可真是雪上加霜。倘若你已疲憊不堪，自覺無力加班的話，就得好好跟工作夥伴溝通，以取得對方的諒解。那麼，想說「我很累」的時候，除了 “I'm tired”外，有沒有其他表達方式呢？原來 spent可解作「極度疲勞」？其實表達「累」的方式有很多種，大家不妨認識一下以下10個表達方式，在有需要的時候派上用場吧！

 

 (Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

1. Worn out 筋疲力盡了

Wear最常見的的意思就是「穿著」，但wear還可解作「磨損」。如果用在人身上，就是疲倦至極的意思。

 

例句：

I’ve been working all night and I am totally worn out.

我整晚都在工作，已經筋疲力盡了。

 

2. Knackered 筋疲力盡


例句：

I am absolutely knackered after the business trip.

出差後我完全筋疲力盡了。

 

3. Beat 非常疲憊

 

 

Beat常見的意思是「擊敗」、「打」，但beat作為形容詞使用時，可解作「非常疲憊」。

 

例句：

I was dead beat after working my second 12-hour shift in a row.

在連續第二個 12 小時輪班工作後，我筋疲力盡。

 

4. Burned out 累壞了

 

例句一：

After the six-hour conference, I was so burned out that I slept for 12 hours.

在連續開了六個小時的會議後，我累到睡了十二個小時。

 

5. Drained 耗盡了精力

Drain作為動詞時，解作「排放」、「排乾」，而過去分詞drained的意思是「極度疲勞」。

 

例句一：

I’m completely drained after a long hectic day at work.  

忙碌了一天之後，我的精力已經耗盡了。

 

例句二：

Do I look drained?

我看起來很累嗎？

 

6. Overwhelmed 壓得喘不過氣來

 

例句：

Zephyr found herself overwhelmed with the heavy workload.

Zephyr 發現自己被繁重的工作量壓得喘不過氣來。

 

7. Running on empty 筋疲力竭，沒有剩餘精力／勉強打起精神繼續工作

 

例句一：

I have been running on empty for the whole afternoon.

我整個下午都在沒精力之下繼續工作。

 

例句二：

You have been running on empty for weeks. I guess a holiday will do you good.

我感覺你已經好幾個星期也在勉強支撐了，你或許需要一個假期。

 

8. Spent 極度疲勞的

 

 (Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

　　雖然 spend 一般是指「花錢、花時間」，但是它的過去分詞 spent 則可解作「極度疲勞」。

 

例句：

I am so spent that I can think of nothing I’d like better than a nice rest in a dark room.

我太累了，因此，我想不出比在黑暗的房間裡好好休息更好的事請了。

 

9. Exhausted 筋疲力盡的

 

例句：

I have been on the run all day and I am exhausted.

我整天忙個不停，現在已經筋疲力盡了。

 

10. Fatigued 疲乏的

 

例句：

My motivation is lower when I am fatigued.

當我疲倦時，我的動力便會降低。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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