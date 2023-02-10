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10/02/2023

公平只是傳統豪門把戲 曼城成金錢足球替罪羊

#英超 #曼城 #利物浦 #加利尼維利 #哥迪奧拿 #高普 #紅魔
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　英超賽會對曼城提出過百項指控，表示其違反財政公平競技原則，輕則罰款扣分，重則降班，甚至逐出英超。

 

　　不少球會、球員和球迷此刻無不落井下石。但運用財技的球隊，曼城不會是第一隊，也絕非最後一隊，為何只針對曼城？

 

英超在對曼城的指控中，有50項屬於收入與實際不符，其中更有部分涉及球員和領隊的合約造假，包括當年文仙尼的合約中，原來存在兩個版本，一個是列入球隊財務數據的真實合約，另一個是背後的贊助費、補貼等，從沒有列入球隊財政的開支。

 

　　正如曼聯名宿加利尼維利所講，為何只有曼城被調查？全因那些傳統豪門，嫉妒忽然富貴的新勢力損害了自己的利益。

 

　　在賽場上，公平固然重要，所以才有球證和球例；球場以外，當然也需要fair，所以公平競技原則，本意並沒有錯。

 

　　當一隊球隊明明只有5000萬鎊資金增兵，但通過不同的手段，令資金變成1億鎊，這就對其他球隊不公平。

 

如果要指控曼城有不合理開支是因為不尋常收入，但比較曼城和曼聯從2012年開始的轉會開支，曼城花了12.5億鎊，而曼聯則花了12億鎊，轉會投入不分上下，既然曼聯都花了這麼多錢，那她的收入應該很高，現實又是否如此？英超賽會是否也應該調查？

 

　　但這種手段，不會只出現在曼城身上。大家都知道，這幾年曼聯在轉會市場花的錢，比曼城更多，入不敷支的問題，在曼聯身上更顯然而見，為何英超賽會不去調查曼聯？

 

　　如果要講公平，為何不將放大鏡放到每一隊身上？

 

　　不論指控最後是否成立，也不論英超賽事此舉會否雷聲大雨點小，對曼城也一定會造成影響。

 

　　曼城王朝會不會瓦解？有可能。如果被限制支出，甚至扣分、降班，哥迪奧拿恐怕會離隊，這對曼城來說將是災難性打擊。

 

哥迪奧拿和高普是英超唯一兩個領隊在現時的球隊執教超過7年，正是因為戰術體系穩定，才令曼城和利物浦每一季都是爭標份子。如果哥迪奧拿離開，曼城相信會步入動蕩期。

 

　　曼城走下神壇，或者並非壞事，比賽就是要有競爭才有進步，當一隊獨大，就會變成德甲的拜仁和法甲的聖日耳門。

 

　　但即使任何的指控，都不能抹煞曼城崛起為英超帶來的貢獻。

 

　　回顧英超30年來的發展，經歷過3次重大的關鍵轉變。

 

　　第一次是雲加執教阿仙奴，將歐陸式踢法引入英超，打破曼聯獨大的格局。

 

　　第二次是艾巴莫域治入主車路士，將球員交易的重要性提高，打破曼聯和阿仙奴的壟斷。

 

　　第三次就是曼城被中東資金收購，帶來資本足球，不少財團紛紛入股英超球隊，令英超百花爭鳴，利物浦、李斯特城都曾經奪標。

 

　　曼城既有帶來挑戰，其實都帶來了機遇。如果不是金錢足球，英超有本事發展到今日的格局？

 

　　如果要講公平，應該所有球隊的帳目都審查，而非曼城一個；公平是放諸世界皆準的原則，而不應該是傳統豪門維護利益的工具。

 

祖雲達斯在意甲誇大收入被罰15分，相信如果曼城的指控成立，最大可能都是罰分，絕不會出現所謂降班甚至逐出英超賽會的決定。

 

本週焦點

 

　　利物浦與愛華頓上演打吡戰，前者攻守失據無起色，後者換帥見成效，今場利物浦失分機會高。

 

　　上場面對降班區的狼隊，利物浦防線如同淪陷，需知狼隊今屆攻力疲弱，在對利物浦前僅攻入12球，是英超最少，平均兩場才入一球，但卻在利物浦身上入三球，可見利物浦的問題有多嚴重。

 

　　愛華頓換上前般尼領隊戴治，重拾硬朗踢法，將防線拉後，靠反擊和死球攞分，上場對攻力強勁的阿仙奴都奏效，今場可照辦煮碗。

 

利物浦現時的問題，不單止傷兵多，更重要是部分球員已經對勝利缺乏饑渴感，例如阿諾，在場上失去了以往的動力，原因何在？作為一個年輕球員，聯賽和歐聯都贏過了，人工又夠高，還有甚麼要爭取？他的情況只是利物浦球員的縮影，高普如果不能gear up他們，相信他離開也是時間問題。

 

　　另一場有睇頭的是列斯聯主場對曼聯，雙方剛剛在周中相遇，和波收場，今仗估計列斯聯仍有分落袋。

 

　　列斯聯作客曼聯，做好穩守突擊，結果曼聯欠缺一個破密集的戰術，一度落後。如果不是辛祖神來之筆，相信連一分都未必有。

 

　　今場紅魔失分機會大，除非早段入波，列斯聯被迫強攻，否則曼聯贏面不高。

 

在上場作客賽事中，列斯聯看守領隊史古巴拿被影到手中的筆記，寫出對曼聯的四個要點，包括Transition 、Close middle、believe和be calm。其中第二點就體現在兩個入球上，都是從中路發動，可見他做足功課，值得有分數落袋。

 

 

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