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13/02/2023

龔嘉欣應承帶男友給陳豪過目 周嘉洛回鄉探親變巨星

#陳豪 #周嘉洛 #龔嘉欣 #江嘉敏 #新四十二章
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　　【晴報專訊】陳豪、龔嘉欣、周嘉洛和江嘉敏等昨日為劇集《新四十二章》宣傳，首次現身宣傳的嘉洛，原來於農曆新年與家人返內地探親，所以錯過了之前的宣傳活動。他透露內地親戚都有追看其劇集，出街更被集郵，真是衣錦還鄉。

 

江嘉敏和周嘉洛齊齊為宣傳《新四十二章》。

 

　　周嘉洛昨日首度出席《新四十二章》的宣傳活動，他透露新春期間到內地探親及度歲，此行逗留了兩星期。他表示︰「八年無返鄉下喇，返到去買啲生果、食物探下親友，（衣錦還鄉？）等成就高啲先，不過都有去拜祖先。（長輩有無訓話？）叫我努力工作。」他透露內地親友有看他的劇集，拜年時更成為集郵對象，出街也被街坊認出要求合照。問到親友可有為他介紹女仔拍拖？嘉洛笑指媽媽會為他擋駕，他也未想拍拖，只想專心工作。

 

嘉欣緋聞被擺上台

 

　　另外，陳豪與龔嘉欣玩遊戲時，忽然爆料︰「好戥你開心，呢排啲愛火四圍都係。」受訪時，陳豪自稱看新聞才知道嘉欣的緋聞，而嘉欣則指大家想太多。她更揚言情人節無人約，「Grace（陳凱琳）話會收留我，因為佢大仔Rafael喺情人節生日。」而陳豪則透露因為小朋友投訴，所以會全家慶祝情人節，並已準備鮮花及禮物送給太太陳茵媺。在旁的嘉欣即大讚陳豪是全香港最好的老公，自爆經常向他請教夫妻之道。問到會否帶男友給陳豪過目？嘉欣口快快說︰「可以呀，有機會嘅。」記者追問是否公開港日戀？她才意識到衝口而出，即連番解釋︰「我係指如果有男朋友，唔係依家有。」

 

龔嘉欣大讚陳豪是暖男爸爸及老公。

 

轉載自: 晴報

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