連巴菲特也看的市場分析

今年投資環境充滿不確定性,一個連股神巴菲特也極為重視的投資大師、橡樹資本管理(Oaktree Capital)創辦人馬克斯(Howard Marks),他的分析值得大家再看看。筆者說「再」是因為上月4日,蕪文《2023年水乾年》(圖一)已提及Marks的看法,「重要事情要講三次」,更何況是可保你荷包的大師智慧?

巴菲特說,當看到電郵有Marks的備忘,他會第一時間打開來看,而他總會學到些東西。(「When I see memos from Howard Marks to my mail, they're the first thing I open and read. I always learn something。」)

(iStock)

現年77歲的Howard Marks曾準確預測科網泡沫及金融海嘯的出現,現管理資產已上千億美元,平均複式回報率高達19%!這位價值投資大師去年12月中,在他一篇題為《巨變》(「Sea Change」)的備忘錄中,分享了他逾半世紀投資生涯的領悟。

半個世紀 3次巨變

Marks說50多年來,他曾經歷過兩次投資環境的巨變:第一次巨變是投資觀念的改變,第二次巨變則是美國持續的減息,造就了長達40年的大牛市,而現在正在發生第三次巨變。

第一次巨變始於1969年。當時許多機構投資者都愛投資「漂亮50」(Nifty Fifty)的股票,相等於今時美股的FAAMG--Facebook(Meta)、蘋果公司、亞馬遜、微軟、谷歌等優質股,它們都會被視為「最安全的投資」。當年普遍投資者都覺得,這些績優股一直會升。不過,當年美儲局持續加息,標普500的PE便從1969年的15倍,跌到1974年的7倍!5年間,這些股勁蝕九成!同期,Marks反而投資被視為高風險的「垃圾債券」,總回報最終高達600倍!投資觀念從此改變,由迴避風險,轉變為衡量投資回報與風險之間的關係,再作投資。

第二次巨變源自1970年代石油危機所觸發的通脹。80年代初,美國CPI高見15%,美儲局時任主席沃爾克(Paul Volcker)為遏通脹,加息至20厘以上,通脹才於1982年降溫,1983年更曾跌至4%以下,而美儲局亦逐步減息。

投資獲利自動波

長期減息,讓美股迎來40年牛市,投資者傾向槓桿投資(圖二)。低息環境也讓企業可用更便宜的融資成本來購買設備,把營業規模做得更大。整個投資環境就是鼓勵企業去借錢,錢愈來愈便宜,鼓勵了企業借錢,企業減少了資本成本,即提高了利潤,同時也令經濟變得愈來愈好(圖三)。

過去40年,投資者傾向以高價去買今時看來回報只一般的資產,這造成資產價格大幅飆升。投資者愈來愈多錢,民眾袋中也愈來愈有錢,手鬆就更容易消費;經濟愈來愈好,資產價格便愈來愈高。Marks形容,投資者過去幾十年就像「站在自動行人道(moving walkway)上」,被動賺錢。

過去投資者輕鬆獲利,動輒有10%以上,其實他們並不是甚麼「股神」,而只是低息時代為他們帶來大賺機會的普通人。Marks把2009年至2021年,與2022年做了個比較(見表),指出今時投資環境在過去十多年已發生了變化:美儲局、通脹、投資者「怕執輸」(Fear Of Missing Out,FOMO)的心態等,都已今時不同往日。

Marks於去年12月中,發表這篇備忘錄時,正是標普500指數從10月中的低位,升了17%的時候,旨在為市場情緒降溫。當時他認為,幾個月內很可能出現衰退,投資者信心將惡化,而這亦是當時市場共識。

迎第3次巨變

Marks警告,隨著低息甚至零息的時代過去,債務違約的情況將愈來愈多,並會有愈來愈多公司倒閉。不過,他對股市還抱有一點樂觀,就是認定美儲局不可能像過去一樣,勁減息以刺激經濟。他預告,即將進入「全面回報」(Full Return)的時代,利息很可能介乎2%至4%之間,投資者未必需要像之前般,要從高風險的資產中,才會取得回報。過去的投資策略將不會很有效,投資者宜轉向買些低價而優質的資產,過去買指數類的投資工具,如ETF,回報或會大不如前。

高風險、高回報的時代過去,增長股將不再是首選。投資者須改變思維,要選擇現金流高,派息穩定又息高的公司,而價值投資將變得更為重要。尋找個別行業、個別股票,反會讓價值投資者有更多獲利的機會,任何資產價格愈合理或接近合理水平時,未來回報率就愈高。

日後似乎未必可全靠股市食糊,若高息環境持續,除銀行定存外,買債券可能也是個不錯的選擇(圖四及圖五)。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。