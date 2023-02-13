拆解領展(00823)供股

領展(00823)宣布以「5供1」方式集資188億元，每個供股基金單位價格為44.2元，較當日股價折讓約30%。CEO認為供股是公平做法，並強調領展財務非常健康，此時集資是為「好天斬埋落雨柴」，會著眼長遠回報，在未來一兩年物色房地產行業價值重估的機遇。

領展這次是上市以來首次供股，實在傷透小股東的心，這兩天的市場反應似乎全城鬧爆，暫未聽見有人指今次供股合理，投資者應如何解讀呢？讓我們看看它的數字，拿個感覺吧。

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今次供股集資188億，當中40%-50%用作還債，主要是至2024年1月一共約100億港元的銀行貸款，另一半用作探索其他投資機遇。其實按其最新的半年財報，1年內到期債項約有120億港元，領展現金儲備約21億元左右，的確不能支付。

進一步細看領展的現金流，最近半年經營現金流入約37億港元 (一年約60億元)，儲備約20億元，融資所得約30億元，計算之下，若早早計劃好，要清還這筆到期貸款不是無可能。而且，領展的現金流一向相當穩定，始終收租生意，連多年疫情下也能保證盈利與現金流入。

只可惜，近半年投資部分現金流出用了74億元，把口袋現金都花掉。一家資產超過二千億元的王國，負債也達500多億元，現金儲備只得20億元，是否太少呢？值得深思。同時，口袋只得20億元的情況下，總想著融資去收購擴展，又是否太冒險呢？

其實，領展現金不足以償還一年內到期的債務，並不代表其財務不穩健。始終，債務到期，還有別的方法解決，最常見是借新債還舊債，以領展的資產值，抵押些資產向銀行借新錢，絕無問題，為何它選擇供股呢？

相信原因是過去一年加息速度與幅度太高，超乎管理層預計範圍，所以他們想縮減債務，不想再「債冚債」。看其財務成本，最近半年需要支付6億元利息 (一年約12億元)，平均利率2.5%。多次加息後，再借入的新債可能需要超過5%利息，若利率長期維持這水平的話，未來財務成本倍增。以經營現金流每年約60億元計，差不多一半現金拿來支付借貸利息，不太健康。

另外，債務水平太高，亦會影響信貸評級。尤其最近收購新加坡項目令負債急升，未來總資產估值一旦下滑的話，負債比例會上升。若信貸評級被下調，更會進一步增加日後的融資成本。

歸納一下，今次需要供股的結果，算作管理層過去以過分進取的收購策略行事，錯誤判斷融資成本的增加。小股東應否供股，應對是次狀態與管理層日後表現有所評估。有關這方面的討論，小弟於Patreon已拍片分享，有興趣網友可以留意。

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