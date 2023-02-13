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13/02/2023

職場說話藝術｜比「不理性」、「不以公事為重」更殺人於無形！被指「太XX」的人，在辦公室內尤如被判死刑？

#管理 #打工仔 #人際關係 #溝通 #職場 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　某年在學校brain storming一個大型戶外活動，那時年輕，思潮泉湧，人也好勝，前前後後提出5個方案。大部分人創意有限，卻意見多多，對不同方案也會指指點點。期間我也會提出某一方案的缺點或漏洞來，brain storming嘛。

 

　　但不知怎的，有幾個老師堅持一個缺點最多的方案，還說我對另一方案太過defensive。好笑嗎？5個方案都是我提出，最後怎樣揀也是我的方案。他們堅持一個怎樣看也看得出不算好的方案，而方案也是我提出的，自然會把相關方案的優點缺點也一併提出，但他們卻反過來批評我對另一方案defensive。

 

　　一句defensive，就把整場討論弄僵了。

 

　　Defensive是負面的，不客觀、堅持己見、不聽別人意見，而且不理性、不以公事為重、take it personal。

 

　　討論過程中，若不同意別人否決某個方案的意見，大可就對方所提的缺點，力陳優點或補充；亦可就別人建議採納的方案提出疑問，這是討論的真義。但不去回應別人的看法，而是拋下一句「你很defensive」，那就……

 

　　說人家不客觀、堅持己見、不聽別人意見，還好，起碼他還有其他優點；批評人家不理性、不以公事為重、take it personal，肯定不好，卻仍不是最壞，起碼也沒包含其他缺點。相較之下，defensive看似不壞，殺傷力卻最厲害。因為它包含了所有不客觀、堅持己見、不聽別人意見，還有不理性、不以公事為重、take it personal 等負面意思，而且有理說不清。

 

　　 一個被人指太defensive的人，既沒有其他優點，卻有齊所有缺點，在辦公室內等同給判了死刑。

　　

　　那天一直到我說了一句「關Sir你堅持的那個方案也是我提出的」，所有人才像突然之間發現了甚麼似的，如夢初醒。

 

 

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