渣打馬拉松│盤點17位明星渣馬成績：周潤發、盧巧音、ERROR保錡！女神蔡思貝比喻馬拉松如人生？

第25屆渣打馬拉松於昨日已經結束，大家有沒有參加呢？今次渣打馬拉松吸引了3萬多人參加，當中連發哥都有份跑，所以為大家盤點一下有參加的藝人及其成績！

全馬系列

渣打馬拉松全馬藝人│1.方紹聰

TVB藝人方紹聰以5小時5分鐘20秒完成全馬。另外，他更在個人Instagram上寫下了自己的心路歷程，他指自己入到去維園見到終點牌時，「眼角竟然湧出淚水，可能全馬過程真係太辛苦，所以去到終點實在太感動」、「也許，這就是很多人迷上馬拉松運動的魅力」。

方紹聰(圖片來源：IG@milksonfong)

方紹聰(圖片來源：IG@milksonfong)

渣打馬拉松全馬藝人│2.徐榮

TVB藝人徐榮以4小時34分鐘23秒完成全馬。徐榮在個人Instagram上表示，完成了今年第一個目標，更恭喜所有跑者完成了對自己的挑戰！

徐榮(圖片來源：IG@tsuiwing0807)

渣打馬拉松全馬藝人│3.盧巧音

歌手盧巧音以4小時32分鐘完成全馬，在完成賽事後她更在Instagram上打出自己的感想，多謝這次支持她的人。

盧巧音(圖片來源：IG@candynurilum)

渣打馬拉松全馬藝人│4. 梁諾妍

模特兒梁諾妍以3小時57分鐘完成全馬。身為媽媽的她指：「呢兩個月又要做野又要拍野又要湊女s，雖然真係好chur好chur，但係我真係好樂在其中」。最後更多謝老公洪永城隔空在巴西的鼓勵。

梁諾妍(圖片來源：IG@inez_leong)

渣打馬拉松全馬藝人│5.蘇浩才

Kolor的蘇浩才以3小時23分鐘50秒完成全馬。他在instagram表示：「多謝老婆多謝教練多謝頑張無名跑會所有兄弟姊妹嘅參與同埋support」。

蘇浩才(圖片來源：IG@sammysokolor)

半馬系列

渣打馬拉松半馬藝人│6. 蔡思貝

TVB藝人蔡思貝以1小時47分鐘34秒完成半馬。她在Instagram上指：「如果呢21公里係代表自己嘅人生，再痛、再攰，你都一定唔會俾自己停落嚟。快好慢好，繼續走。」

蔡思貝(圖片來源：IG@sammysokolor)

蔡思貝(圖片來源：IG@sammysokolor)

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