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14/02/2023

梁朝偉為角色練琴想跳樓 郭富城拍《風再起時》撞正大女出世

#郭富城 #風再起時 #梁朝偉
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　　【晴報專訊】近日郭富城（城城）成影圈大紅人，他主演的《風再起時》及《斷網》分別於本周五及下月公映，他亦頻頻現身為新戲宣傳。早前城城與《風》片另一男主角梁朝偉（偉仔），結伴接受鄭丹瑞（阿旦）主持的YouTube節目《健康旦》訪問，城城回想18年於內地準備開工拍《風》片時，卻突然接到大女快將出生的消息，於是他急急請假返港︰「我當時覺得唔好意思，反而一班演員都恭喜我做爸爸，覺得好溫暖。」兩位影帝分別為電影學習踢踏舞及彈琴，對於導演翁子光不斷鞭策他們，可有試過與導演「反面」？偉仔笑指導演以為彈琴很容易，但他練琴時，久不久便會「發癲」傳短訊給導演表示「練到想跳樓」，導演只好安撫他，而且偉仔的家僅有三層高，跳樓也不會死。

 

城城與偉仔回想拍攝《風再起時》，各有難忘事。（網上截圖）

 

　　另外，城城與林家棟合作的犯罪電影《斷網》落實在下月九日上映，城城飾演網絡專才，一方面要奮力救回女兒，另一方面太太賴雅妍又被警方捉走，面對親情及道德的抉擇。城城留鬚的造型十分滄桑，他說：「我未拍過呢個全新題材，覺得好新鮮。」

 

城城在《斷網》飾演網絡保安主任，利用自身研發的防火牆化解危機。

 

城城升格做爸爸後，對兩名女兒錫到燶。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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