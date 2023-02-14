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14/02/2023

嘆兒子缺藝術氣質 黎諾㦤︰淨係識畫火柴人

#黎諾㦤 #林泳淘
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　　【晴報專訊】黎諾㦤、朱智賢（朱朱）及梁茵等昨日現身黃埔，出席由林泳淘牽頭的慈善畫展《LOVE DUNG L愛動L》。諾㦤取笑大仔黎峰睿（小春雞）藝術天份零蛋︰「佢五歲仲係畫緊火柴人，畫一家人合照，爸爸、媽媽、公公全部一樣樣！」

 

諾㦤與泳淘同樣愛做善事助流浪貓狗，所以特意出席女方籌辦的慈善畫展。

 

　　問到黎諾㦤與林泳淘的緣份，諾懿表示大家跟隨同一位健身教練，加上同樣喜歡做善事支援流浪貓狗，因此力撑畫展。現場展出泳淘的畫作，她搞笑說︰「老公睇到我啲畫，話無乜感覺、無乜靈魂。（你好嬲？）無！有批評先有進步。」諾懿自言毫無繪畫天份︰「我個仔（小春雞）充分遺傳我，五歲都係畫火柴人，佢嘅勞作都比較黑暗，所以覺得佢無乜藝術氣質！有時見佢畫一家人合照，爸爸、媽媽同公公都係一樣樣。（安排兒子上藝術堂？）我由得佢，每個小朋友有自己天份，唔可以強加於佢。我見佢對煮食有興趣，又鍾意運動，好似劍擊、滑雪，佢嘅天份應該喺體育方面。」此外，提到黃心穎轉做跳唱歌手，諾㦤表示與對方甚少聯絡︰「我絕對支持，心穎沉澱咗一段時間，希望大家都畀機會佢！」

 

諾懿取笑兒子小春雞無藝術天份。（資料圖片）

 

朱智賢主持《流行都市》唔怕走光

 

　　另外，同場的朱智賢現時有份主持《流行都市》，提到近日有網民發現節目中多位女主持走光，朱朱急反問︰「係咪真係走光？我當然無份，公司有安排我哋着打底褲，大家都有着，所以唔使擔心，我唔會嚇親人！（公司呼籲不要穿短裙？）無收到通知，不過女仔應該着番條打底褲。」

 

朱智賢強調每次出鏡都有穿打底褲，所以不會走光。

 

 

轉載自: 晴報

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