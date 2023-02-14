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14/02/2023

台灣接力炒作氣球事件？

#台灣 #氣球事件 #兩岸關係
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　中美因氣球事件鬧得沸沸揚揚，美國國務卿布林肯甚至因此取消訪華行程，美國商務部更趁機制裁6間中國實體企業。這場看似中美競爭的延長賽，卻因台灣聲稱曾有大陸氣球出現在總統府上空，演變成更複雜的兩岸議題。

 

　　在美國擊落大陸氣球前，台灣氣象局局長鄭明典就在社交網站貼出照片，顯示台灣的中央氣象局兩年前，就在台灣上空拍攝到這種氣球。據他在臉書上的貼文指，2021年9月、2022年3月，台北上空也出現同樣的氣球，停留時間約3小時；2021年那次，氣象局有人員拍下照片，2022年那次出現在松山機場上空，也有民眾拍到，還要求民航局取締。

 

 台灣的氣象局局長貼出疑是氣球飄到總統府上空照片，圖中三角形中的白點是一個大型氣球。

 

　　在美方擊落氣球後，鄭明典上周四再度貼出一張2021年9月27日拍攝的照片，認為總統府上方出現氣球，吸引美國傳媒關注，《紐約時報》更引用照片加以報導。

 

　　不過，台灣軍方隨即發表聲明，指翻查監視台海周邊記錄，氣球當時在距離本島的台灣海峽40公里上空。雖然軍方迅速反駁，但難免引起大家更多的聯想。

 

　　依照台灣周邊氣候，9月份通常不會吹東南風，而是改吹西風或者西北風。台灣軍方只講了拍攝照片時氣球在距離台灣40公里的海峽上空，卻沒說後來飄到哪裡。如果當時吹的是西風，氣球很可能在北部上空經過，如果吹西北風，將直接穿越台灣島。對比鄭明典第一次臉書貼文，氣球顯然是飄到台灣上空。而在貼文下方留言中，網友更上傳自己拍攝到更高解釋度照片，和在美國出現的氣球類似。

 

 網友提供的高解釋度照片，和近期新聞上看到的氣球類似。

 

　　這裡引發一個有趣的問題，如果氣球真的是具有間諜功能，又或者如美方所講來收集軍事情報，為甚麼台灣軍方沒有採取行動？以民進黨政府近年動不動就拿新聞事件來攻擊北京，製造仇中的風向，絕不可能放過大好機會。唯一合理的解釋，就是連民進黨都不認為這類氣球有多大問題。

 

　　美國白宮官員和五角大廈的說法則是自相矛盾。對比在擊落氣球後美方官員指，氣球具備能夠監控美國通信的電子監視科技，甚至描述為飛越「5大洲逾40個國家」的中國氣球艦隊。偏偏五角大廈加以打臉，指稱氣球並未賦予高於間諜衛星和其他管道的監視能力，而且之前曾不止一次發現這類氣球。美國內部都各說各話，顯示這波炒作，難掩趁機渲染中國威脅論的政治操弄。

 

　　儘管美國借此機會挑撥各國防中甚至反中，但目前效果似乎並不明顯。美國的盟友日本僅表示曾發現中國氣球飄進領空，卻沒有進一步指責。澳洲一方面表達關切，另一方面則強調中澳貿易官員會議不受影響。至於同樣有氣球飄進領空的哥倫比亞和哥斯達黎加，更乾脆對氣球一事隻字未提。

 

　　台灣當局對於氣球出現在總統府和台灣上空，反應也異常低調，除了軍方澄清曾在距離台灣40公里外海發現過之外，沒有進一步批評和評論。近年兩岸關係一直處於冰凍狀態下，台方的反應可以作為善意看待。
　

 

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