新手必看 │ 計畫開網店闖一番事業？由存貨到分配時間，必須考慮這5個重點！

你是網上營商的新手嗎？筆者明白不少人都不甘心做一世打公仔，想闖一番事業。由於網上營商門檻低，不需要租舖，店面也不需要額外的人手，因此不少人都想嘗試在網上當老闆。不過，相信大家加入新行業之前都會有不少疑惑，「電商教室」這一課為大家羅列了 5 點考慮，希望幫助大家在新行業如魚得水。

1. 存貨

關於存貨，本欄早前在有關物流的一篇也有提及，重點是避免顧客來到網店時發現心儀的商品已經售罄，因此要為顧客準備適當的貨量，存貨太少會供不應求，存貨太多則會導致存倉成本增加，甚至公司現金流不足。你可以多留意身邊發生的事，例如天氣轉涼時，保暖衣物、火鍋需要的用具和食品、登山用品等等都會暢銷；大節日各有應節商品，學生開學前書包、文具、皮鞋等等的銷量會增加；你也可以利用Google趨勢，來搜尋與業務有關的關鍵詞，如果搜尋數字上升，商品銷量大概也會跟著上升。

Google趨勢可以檢視關鍵詞在世界各地的搜尋數字，也可以顯示過去的紀錄，最早為2004年。

想預備存貨更準確？這時候網購平台的預購功能就大派用場。簡單來說，商品未正式推出市場之前，你可以將商品開放給顧客預先購買。到了商品正式上市日期，顧客按道理可立即收取商品。

預購功能的好處在於：

a）一般預購都有限期，能令顧客感到有迫切需要盡快下單；

b）能提供數據，用於評估市場對預購商品的需求。如果預購反應未如理想，代表顧客對商品無甚興趣，你便毋須大量入手，以減低出現死貨的風險；

c）如果預購反應熱烈，你可以考慮增加存貨，到商品正式發售時，便可以增加生意，推高收益。

使用掌舖設定預購的步驟也不複雜，詳情可以參閱這篇文章。

2. 硬件

雖說你要開設的是網上商店，但始終有一些硬件需要準備，根據BAUCE雜誌的建議，商戶最好將私人和網店使用的硬件分開，例如外置硬碟、桌上或手提電腦、伺服器和流動裝置（可以用來打電話的，即是智能電話、平板電腦之類），說到底，公私不分也不是好事。不過如果你用的網店平台是掌舖，你則只需要一部智能電話，因為掌舖應用程式功能齊備，開店、加入商品、管理庫存、處理訂單、管理顧客資料、設定各種優惠、促銷活動和會員制度、檢視網店的各種數據，都可以在同一個應用程式內完成。你甚至可以在應用程式內拍攝「購物短片」、製作「購物直播」、利用「智能廣告功能」，將廣告投放到Facebook、Instagram和Google，而這些功能更是全港獨家。由開店至營運都可以一app辦妥，絕對適合剛加入電商行業的商戶。

掌舖是全港唯一可以用來拍攝短片的網店建立程式。

3. 自己開網店？還是加入網購平台？

你剛剛才加入網上營商的行列，應該有想過應該開設自己的網店，還是加入網購平台吧？自己開網店的好處當然是有自主權，無論是商品種類、付款方式、物流選項，還是頁面設計、營銷策略、顧客管理，你都可以自己作主；專屬的網店有利建立品牌名氣，同時方便收集購物數據，這些都有利於網店的長遠發展。至於網購平台，例如HKTVMall、亞馬遜、eBay等等，好處則在於品牌名氣夠大，較容易吸引人流；開店也較容易，有些網購平台甚至只要求新商戶以社交平台帳戶登入。如果你的資金較充裕，的確可以「why not both?」不過如果你只是小本經營，筆者則有以下建議：如果你售賣的商品較大路，牌子較多人認識的話，可以試試加入網購平台，因為顧客如果要在網上購買這種商品，一般都會到網購平台搜尋；如果你售賣的商品比較特別，牌子比較小眾，甚至是你自己製作的話，那麼在網購平台就較難突圍而出，因此自己開網店會較為實際。

4. 建立顧客群

你身為商戶，應該希望收入源源不絕吧？那麼顧客最好不是購物一次便不再回來。根據貝恩策略顧問公司（Bain & Company）的說法，只要能多留住5%的顧客，利潤就能增加25%，因此回頭客的地位不容忽視。要留住顧客，可以試試設立會員制度，向會員提供優惠，例如某些商品設有會員價，甚至是分級會員價；又可以設定儲分制度，購物滿指定金額後，每次購物都可以獲得優惠；你亦可以設定會員生日月份優惠，吸引會員一年起碼購物一次。

另一方面，商戶與顧客打好關係，也有利於建立顧客群。網店到底還是網店，商戶與顧客互動始終不像實體店般容易。因此， 掌舖 引入了Facebook Chatbot，幫忙回答顧客的問題，還可以全天候運作。此外，在網店加入「購物短片」（shoppable videos），影片設有購買鍵，顧客可以邊看影片邊購物，增加互動感。商戶也可以利用先前提到的直播功能，在自己的網店開直播宣傳商品，又可以即時解答顧客的問題，顧客更感親切，自然更願意再之光顧。

5. 工作時間

如果你有正職，或者還是學生，正準備利用公餘/課餘時間來經營網店的話，時間分配便更加需要細心考慮。 掌舖 明白這種需要，因此特別設有物流自動化服務，出貨時顧客的資料已在寄件標籤上自動填寫好，商戶只需要在網店後台下載寄件標籤，出貨時間最多可以節省 75% 。再加上物流公司的上門取件服務，你可以留在家中，將商品包裝好，貼上寄件標籤，再等待物流公司的職員上門取件就可以出貨，足不出戶亦能做生意。 掌舖還有大量功能，例如上文提到的全港獨家app內投放廣告功能，除了能對準目標客群之外，更隨時助你賺取廣告費 7 倍的收入；app內拍攝購物影片功能同樣是全港獨家，能幫助顧客全面認識你的商品——兩者的共通點是都能節省時間，是兼職商戶的好幫手。

掌舖提供物流自動化服務。

筆者明白大家躊躇滿志，希望能在網上闖出一片天。筆者也希望上述貼士能幫助大家，再加上一點所謂的「beginner’s luck」，能在網上世界順順利利，客似雲來。

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