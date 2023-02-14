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14/02/2023

台灣自由行｜2.20起開放港澳人士入境觀光！需要戴口罩嗎？快測陽性要點做？一文睇晒遊台注意事項＋「入台證」3大申請方法（附申請連結）

#台灣 #自由行 #台灣自由行 #旅行 #旅遊 #入台證 #入台許可同意書暨入境登記表 #陸委會 #口罩令 #落地簽證 #簽證
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　等了3年，終於可以去台灣自由行啦！陸委會今日（2月14日）正式公布，將於2023年2月20日上午9時起放寬防疫限制，重新開放予港人以自由行方式入境台灣自由行，同時恢復接受《香港澳門居民網路申辦入台許可同意書暨入境登記表》（俗稱「入台證」）網上申請！即睇「入台證」申請教學及遊台注意事項！

 


【台灣自由行】點樣申請「入台證」？


　　香港人去台灣必須辦理「入台證」，即睇申請「入台證」的3個方法：


1.    網路簽證


　　由2月20日起，香港、澳門出生之永久居民／非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台／持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證，而在台灣停留不超過30天，可透過內政部移民署網站申請「入台證」。申請人須持有效期3個月以上之港澳特區護照。


　　申請費用：免費


2.    雲端線上申請


　　如持有香港特區護照或BNO護照，以及回鄉證（未持有其他國家護照）的香港永久居民，並計劃在台灣停留超過30天，可透過雲端線上申請「入台證」。要留意的是，經雲端線上申請「入台證」需時約5個工作日（星期六、日、10月10日、台灣及香港的公眾假期除外），另要繳付證照費（需於核准日期2個月內完成線上繳費，逾期需重新申請）。


　　申請費用：（單次入出境證）新台幣600元／（一年多次入出境證）新台幣1,000元／（三年多次入出境證）新台幣2,000元

 

3.    落地簽證


　　香港、澳門出生之永久居民／非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台／持有持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證，而在台灣停留不超過30天，可申請落地簽證。


　　申請費用：新台幣300元

 


【台灣自由行】旅客需要戴口罩嗎？


　　雖然陸委會同日宣布，台灣將2月20日起解除口罩令（醫療機構及公共交通公具仍需戴口罩），但由於入境台灣者仍需以「0+7」防疫規範為優先，所以旅客並不受惠於最新的口罩令放寬，外出時需全程戴口罩，直至「0+7」結束後才適用一般民眾的防疫措施。


　　根據台灣《傳染病防治法》的規定，如果違反相關防疫規範，將處以新台幣3,000元以上、1萬5000元以下的罰金。


【台灣自由行】入境後需要強制檢測及居家檢疫嗎？


　　不需要。現時台灣實施「0+7」自主防疫，故入境後不需要進行強制檢測及居家檢疫，只要進行7天自主防疫。自主防疫期間亦不需要出示快測證明。

 

　　自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則，如果所有同住者或同行者皆為自主防疫對象，可不受1人1室之限制；如在自主防疫期間出現症狀，請於自主防疫地點休息，並使用快測試劑檢測


【台灣自由行】快測陽性要點做？


　　可聯繫就近醫療院所進行遠距／視訊診療，符合居家照護條件的確診者需進行5天居家照護，期間可以外出，但不可參與聚餐、聚會等近距離或群聚型活動。

 


常見問題


問：台灣甚麼時候開放港人入境自由行？
答：陸委會宣布港人可於2月20日起入境台灣自由行。


問：台灣自由行要戴口罩嗎？
答：雖然台灣將解除口罩令，但旅客外出時仍需全程戴口罩。

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