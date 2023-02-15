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15/02/2023

港人赴台自由行下周一重啟 航空公司即加班次 旅社機票查詢倍增

#台灣 #自由行 #航班
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　　【晴報專訊】台灣大陸委員會昨宣布，因應台灣疫情穩定、防疫管制放寬，決定下周一（20日）早上9時起，恢復受理港澳居民赴台申請。港人入境毋須持檢測陰性證明，亦無接種要求，入境後要作7天自主防疫。航空公司即計劃增加港台班次，長榮指最多增至每日5班，國泰指會按需求增加。有旅行社指赴台機票查詢急增160%，自由行套票查詢多120%，有團體客更欲改為自由行。

 

港人自由行客抵台後需作7天自主防疫，期間可自由外出。（資料圖片）

 

 　　台灣陸委會指，下周一起恢復港澳居民赴台申請，重新受理港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽），及雲端申請停留。而去年11月專案開放的團體赴台觀光措施將停辦，回復至常態申請。

 

　　陸委會副主委梁文傑指，因中國內地1月初宣布完全解封，令疫情存在不確定性，始未放寬港客入台，「很抱歉令香港朋友無法赴台過情人節。」而決定開放與否只有一個指標，就是台灣對其他地區疫情的掌握程度，因對港澳數據較有信心，故先放行。

 

7天自主防疫 外出或要全程戴口罩

 

　　台灣觀光協會香港辦事處在fb指，港人赴台毋須持核酸或快測陰性證明，亦無接種疫苗要求，惟入台前陽性者，由採樣起7日內應暫緩登機。辦事處指港人入境後需作7天自主防疫，期間可自由外出，惟若有症狀要快測，且居所須符合「1人1室」要求，即有獨立衞浴，但若同住者均要自主防疫即可豁免；換言之，即多名旅客可共用酒店房的洗手間。

 

　　台灣衞生福利部疾病管制署回覆本港傳媒指，台灣下周一起放寬口罩令，僅乘交通工具及身處醫療照護機構時要戴口罩，惟自主防疫對象外出時仍要全程戴口罩，僅飲食時可豁免。違規者可罰款3,000至1.5萬元新台幣（約780至3,900港元）。本報向疾控署查詢執法細節，截稿前未獲回覆。

 

　　長榮航空指，台灣為港人熱門旅遊點之一，每年約160萬人次訪台，因應市場需求，下月底來往香港及台北客機，會由每日3班增至最多每日5班。國泰航空指，會因應需求增加班次。

 

有復活節旅行團客 欲改為自由行

 

　　縱橫遊執行董事袁振寧指，料台灣套票需求上升，昨晨即有10至20組原定下月及復活節出發團體客，查詢能否改為自由行。惟他指自由行與旅行團性質不同，或無法轉行程，亦不擔心團體客流失，「始終各有市場，如旅行團可參與台南黑鮪魚季觀光等特色活動。」他續指，因航班運力僅回復至疫前四分一，憂赴台機位不足，促航空公司增加班次。

 

　　永安旅遊助理總經理（亞洲線）黃燕梅稱，其台灣自由行套票約2,500元，包4晚酒店及來回機票，查詢昨急增120%，「赴台機票查詢亦升160%、網站搜尋多210%，很開心自由行同團體客都返晒嚟。」她指，自由行的飲食及交通均較旅行團貴，部分一家大細、不想規劃行程者仍會報團，不擔心自由行政策「搶客」。

 

轉載自: 晴報

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