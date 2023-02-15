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15/02/2023

區諾軒︰戴耀廷文件倡否決預算案 稱九東選區3度開會協調決定辦初選

#初選案 #區諾軒 #戴耀廷
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　　【晴報專訊】參與47人初選案中16人否認串謀顛覆國家政權罪昨續審，控方證人區諾軒續供稱，他與戴耀廷於初選飯局後接洽有意參選立法會的人士。區指九龍東選區曾3度召開協調會議，決定舉行初選，戴曾於文件中稱要否決財政預算案。

 

控方證人區諾軒（資料圖片）

 

　　區諾軒昨供稱，於2020年1月，他與戴耀廷、李永達、李卓人及黃浩銘出席首個討論初選的飯局。區答應擔任初選協調人，各人不知道其他政治團體是否願意參與初選，區和戴其後接洽不同政治團體和有意參選的民主派。區指，公民黨對使用電子票有保留，憂慮有利激進派候選人選情，黨員陳淑莊亦對戴的計劃有保留，並指功能組別界與地區直選的議員想法會有分歧，以致表決財政預算案時有出入。

 

　　至於同案被告梁晃維、黃子悅、黃之鋒及朱凱廸。區指梁沒有即場表態有否興趣參與初選；黃子悅則想了解初選；朱凱廸顧着開會，不甚關心。黃之鋒則「覺得我無必要搞初選」。

 

晤潛在參選人後 開會整合意見

 

　　區指，他與戴曾與彭卓棋及劉頴匡會面，戴提到要取得「立會過半」掌握否決權，爭取五大訴求，至於戴有否詳述否決預算案令特首下台，區稱沒印象。

 

　　區指與戴會見潛在參選人後，兩人曾開會整合各人意見，會上提及不同派別就投票形式的意見，如傳統政黨傾向以實體票投票，素人或新晉政治團體較偏好電子票制，亦憂慮初選只會對泛民有利；而素人亦憂慮初選會招致巨額選舉開支。為解決分歧，戴遂部署在5個地方選區及1個超級區議會召開協調會議，以協調投票形式、每區當選目標、選舉開支等，並以九龍東選區作試點。

 

區諾軒稱對與會者反應無印象

 

　　區指在3次協調會議上，出席者包括他本人、戴耀廷、黃之鋒、施德來、胡志偉、趙家賢、譚得志等。

 

被告戴耀廷（資料圖片）

 

　　黃與譚得志就初選替補機制意見相左，會議更一度否決舉行初選，最終應地區人士呼籲而參與初選，並採納黃建議的「靈童制」作為被取消資格的替補機制。

 

　　庭上展示1份「35+計劃」文件，區指是由戴草擬並在會議上傳閱。文件列出初選替補方案應採「排名制」、每區目標議席等。區指在首2次會議上，戴未有談及初選目的。

 

　　區表示，戴在第3次會議前倡議在會議文件加入「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」，區指戴的解釋是「你可以用，可以唔用，但若果政府唔聽民意，你就要拎呢個憲制權力出嚟」。被問到與會者的回應，區稱沒印象。法官問是否代表無人贊成或反對，區稱法官所言公道。

 

轉載自: 晴報

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