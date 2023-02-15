獲准提早交還牌照 有線收費台6.1起停播

【晴報專訊】有線寬頻（1097）昨宣布獲准提早交還收費電視牌照，有關廣播會在6月1日起終止，營運近30年的有線電視將走進歷史。集團強調，會盡力確保市民可繼續接收現有免費頻道，更會加大投資免費電視及多媒體業務。對於有報道指有線將裁走一成員工，集團澄清仍在招聘，並無裁員計劃。

有線稱將進一步推動戰略轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務。（資料圖片）

有線寬頻昨午宣布短暫停牌，其後發公告稱，鑑於香港媒體市場結構急劇改變，環球付費內容提供者及收費電視競爭日益激烈，旗下有線電視已向政府申請及獲准交還收費電視牌照，牌照會在今年6月1日終止，未來會進一步推動戰略轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務。商經局網頁顯示，目前僅有線電視及電訊盈科持有收費電視牌照，意味未來只剩一間收費電視經營。

有線電視表示，牌照交還前會盡力確保現有客戶可繼續收看收費及免費電視頻道內容，到交還後亦會確保用戶可繼續接收免費頻道。用戶可選擇保留機頂盒等設備，公司亦可安排回收商負責回收，另所有住宅收費電視用戶今起可免費收看10條娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道，直至5月31日為止。

傳擬裁員一成 集團否認

昨日有報道引消息稱，有線擬裁員一成，但集團其後澄清目前仍在招聘，無計劃裁員。有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲亦向員工發信，表示交還收費電視牌照後，應可集中資源做好新聞內容，又強調會繼續擴軍，推薦員工獎金計劃亦適用於新聞部，續「搶人才」壯大團隊。

有線電視在1993年10月31日啟播，旗下有線新聞為亞洲第一條24小時新聞頻道，另曾轉播英超、西甲、歐聯以至世界盃等頂級體育賽事，但後來競爭對手nowTV以至樂視體育等相繼出現，更以天價奪去多項賽事轉播權，變相對訂戶吸引力大減。公司自2008年起連年虧損，訂戶雖在2011年增至110萬，惟後來不斷減少，到去年6月只餘68.3萬。