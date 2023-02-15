黃心穎出新歌自嘲八婆Cheap精 做跳唱歌手獲鄭秀文大方鼓勵

【晴報專訊】黃心穎因「安心事件」沉寂近四年，昨日推出親自作曲填詞的新歌《Crown Me》，正式復出兼轉做跳唱歌手。心穎借歌詞盡情自我挖苦，叫大家即管說她是八婆。對於心穎復出，許志安太太鄭秀文（Sammi）表示「每個人應該有個開始」，落落大方。

心穎以唱作人身份正式復出，以全新造型一展歌喉舞技。（網上截圖）

19年，黃心穎被爆搭上人夫許志安（安仔），隨即事業、形象一鋪清袋。沉寂多時的心穎去年約滿無綫，而她與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）的戀情亦逐漸浮面，二人多次拍拖放狗，並已共賦同居；早前亦不避嫌到商台DJ謝茜嘉家中欣賞世界盃。事業一直停滯不前的心穎，由演員轉型當跳唱歌手，趁昨日情人節推出新歌《Crown Me》；MV於昨晚發布，只見心穎濃粧艷抹，盡情大展舞技。

MV中，心穎忘我跳舞，但唱腔略嫌造作。（網上截圖）

男友泥鯭助陣音樂班底

《Crown Me》的製作班底昨日正式曝光，由心穎親自作曲及填詞，並與男友泥鯭情侶檔合作，一同參與編曲及監製。全曲皆為英文歌詞，心穎憑歌寄意玩自嘲，表示大家盡情以「八婆」、「cheap」及「naughty（頑皮）」等形容詞來標籤她，似乎要我行我素，懶理負評。歌詞指她已為大家改變自己的性格，奈何在對方眼中仍未夠好；又表明需要大家的點擊和注意，盼大家「just like me please」，以博取關注。網民對心穎勇闖樂壇意見不一，有人力撑她肯面對群眾並作新嘗試，亦有人批評她難以翻身但仍戀棧娛圈，個性太好勝。

Sammi籲給予機會

至於貴為跳唱天后的安仔太太鄭秀文，前晚出席新戲《流水落花》謝票場。Sammi透露無暇與安仔慶祝情人節，「因為15號（今日）要出埠，所以要執篋，無特別諗慶祝。（可會燭光晚餐？）咁又唔使，鹹魚白菜得唔得？」提到心穎轉型做跳唱歌手，Sammi表現大方：「如果你問我，我覺得每個人都應該有個開始，經歷乜嘢都好，應該有機會去開始。」而心穎對於Sammi大方回應，昨日只回覆說：「平常心，多謝關心！」

Sammi勉勵勇闖樂壇的心穎，EQ高又夠大量。