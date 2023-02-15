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15/02/2023

北上一年被嘲走樣 王浩信爆女兒視像送暖

#王浩信 #廉政狙擊 #胡定欣
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　　【晴報專訊】北上超過一年的王浩信，亮相內地真人騷又拍劇，成功吸人氣。不過他早前剷短髮被嘲土味十足；而有份參與的內地處境劇《家有姐妹》近日熱播中，亦被指身形發福兼殘爆，但劇照卻皮光肉滑變「娃娃臉」，被嘲P圖太重手。前晚王浩信西裝骨骨出席《廉政狙擊》首映會，狀態回勇。

 

　　王浩信、黃宗澤、吳卓羲、胡定欣和蔡思貝等，前晚出席無綫劇集《廉政狙擊》首映禮。離港北上逾一年的王浩信，其演出的內地劇近日播出，劇中的他魚尾紋盡現，蒼老不少。浩信為走樣解釋︰「因為上年12月尾中咗招，所以要休息，期間肥咗三、四kg，為咗呢次首映禮，最近復操跑步做運動，想以最好狀態見大家。」離家超過一年，女兒有無投訴？他說︰「好彩依家有視像，佢都好生性，仲叫我工作唔好咁辛苦，好安慰。」

 

王浩信和胡定欣均狀態勁fit現身首映禮。

 

蔡思貝自爆情人節會參加workshop整小手工。

 

　　而《廉》劇女主角胡定欣以火辣超緊身裙現身，大曬激凸身材，對於劇集在內地播出後反應甚佳，內地網民更對她有高度評價，定欣坦言計劃今年進軍內地，在旁的過來人浩信，即「私人醒」貼士，就是要練好普通話，亦要不斷讀報紙及學習簡體字。定欣對自己的普通話有信心，並相信只要在內地一段時間，多聽多講應該不成問題。

 

王浩信在內地處境劇《家有姐妹》中被嘲大崩壞。

 

胡定欣激凸現身

 

　　另外，緋聞男女蔡思貝和胡鴻鈞前後腳到場，本月生日的思貝，被問到胡鴻鈞可有相約食飯？她只透露有很多朋友邀約，又表示想收驚喜禮物。而另一邊廂的胡鴻鈞則表示這段日子不在港，看來感情凍過水。

 

轉載自: 晴報

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