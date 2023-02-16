開騷邀魔音「車氏一家」做嘉賓 林敏驄嘲江美儀郭柏妍似恐怖分子

【晴報專訊】「填詞鬼才」林敏驄將於下月18及19日，假西九文化區舉行《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采》演唱會。今次阿驄繼續呼朋喚友做嘉賓，去年與他合作劇集《下流上車族》的「車氏家人」江美儀、郭柏妍及羅毓儀，亦有機會同台合唱，不過阿驄抵死形容眾人的魔音似足恐怖分子，認真搞笑。

（左起）「車家」郭柏妍、羅毓儀和江美儀大有機會出任嘉賓。（資料圖片）

近日忙於籌備演唱會的林敏驄，透露邀請了很多歌手做嘉賓，不過昔日合作無間的譚詠麟（阿倫）卻因滑雪而婉拒，阿驄笑笑口指對方「無雷（無義氣）」︰「希望阿B（鍾鎮濤）、健仔（彭健新）有雷啲。」為了傳承廣東歌，阿驄請來不少未合作過的歌手，包括樂隊KOLOR、組合廿四味、MC $oHo & KidNey等。他坦言原唱歌手愈來愈難請，「好多新嘅歌手上緊嚟，與其話我哋畀機會新嘅歌手，唱我哋嘅經典歌，不如話佢哋畀機會我哋，介紹下以前有啲咁好嘅歌。」

阿倫（右）要出埠滑雪未能做嘉賓，被阿驄指無義氣。（資料圖片）

想與曾志偉合唱《狂野的蕃茄》

至於老友曾志偉，阿驄笑說：「如果曾總經理嚟，梗係整番首《狂野的蕃茄》！我好耐之前留咗言畀佢，佢無反應，一定唔記得，我直情話『預咗你』。依家人哋係高幹，唔講得笑，唔好得罪佢呀！」去年阿驄在《下流上車族》演「車總」，提到「車太」江美儀表明恨上台一起獻唱，阿驄說︰「嘩，未聽過佢唱歌喎，嚟支持下無所謂，我提醒過佢，全部都係歌手，你上去應該無乜着數，佢話點都要嚟支持，你知佢依家貴為視后啦。總之到時睇下點，已經有個魔音芊芊（郭柏妍）喺度，再整多個魔音嘅老母，係恐怖分子，搵蔓蔓（羅毓儀）穩陣啲。如果唔唱得，我帶個叮叮嚟叮走佢哋，堅持要唱就祝佢好運。」

志偉和阿驄扮鬼扮馬合唱《狂野的蕃茄》，十分經典。（網上截圖）

提到大仔林肯（Lincoln）熱愛夾band，屆時會否安排父子jam歌？阿驄表示︰「睇佢意願囉，可能佢唔鍾意咁揚呢，不過佢血液裏面都有啲遺傳；反而細仔（林善）鍾意拍嘢同剪片，將來幫我拍MV？無所謂呀！」阿驄不知兒子是否有拍拖，如果介紹羅毓儀給囝囝認識？阿驄沒有抗拒，更笑指︰「兩個人融洽起上嚟點算呀？哈哈！」

阿驄歡迎大仔上台一齊jam歌，又透露細仔喜歡拍片。（資料圖片）