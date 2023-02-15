疫後消費意欲仍保守？GU增配送、引入更多尺碼／顏色／限定款式！下月開香港網絡旗艦店，補門市不足！

網銷已非新鮮事，但疫情令全球網銷更百花齊放，令本來只在觀望的品牌，也要急起直追。

GU全球CEO柚木治表示，從日本的實體店與網店的成績中明白到，香港市場亦需引入網店。（受訪者提供圖片）

迅銷集團旗下的GU宣布，其香港網絡旗艦店將於3月6日開幕。GU全球CEO柚木治接受專訪時坦言，對香港網銷業務有期待，更強調實體店與網店的銷售能互相帶動。

全球步入後疫情時代，但經濟仍然不穩，本港顧客消費仍謹慎。柚木治表示，明白經濟前景不太明朗，整體消費意慾較保守，但相信GU可憑3點繼續發展，包括：（1）產品保持時尚感；（2）產品具實用性；（3）保持低價格定位。「品牌會盡力繼續以上特性，相信消費者在經濟不明朗下，仍然會對以上3點有追求。」

日本網站添買家意見 增配送

愈來愈多品牌推出網店，競爭也是愈來愈激烈。與時並進、聆聽消費者回饋，在經濟不明朗下，顯得更重要。柚木治坦言，日本網站在推出至今，也作出3大改變，包括：（1）過去產品只有傳統的說明，後來加入買家的買後或用後意見；（2）開始時沒有上門配送服務，後更加入便利店取貨，甚至到貨付款服務；（3）過往門店與網店的產品相同，後來在網店引入更多尺碼，更有網店限定款式。

香港網店也向日本網店的汲取不少營運經驗，推出時未必跟日本網店完全一樣，但也會不斷求變。他指香港消費者可透過3個途徑給予回饋，包括可隨時在網店留下意見，又或參與定期的問卷調查，甚至直接向實體店店員，反映對服務及產品的意見。「我們有客戶服務中心，收集意見。」

然而，為了方便管理，暫時只有透過以上的官方渠道，再加上電郵與消費者溝通，暫未有採用坊間漸流行的聊天機械人（Chatbot）。「我們內部有一套資訊安全守則，以及自行研發的資安平台，保障客戶及其數據的安全。」

網店更多尺碼顏色 擴大生意

GU自2017進軍本港市場，現有9間門店。柚木治強調，據過往經驗，實體店的數量上升亦有助帶動網店的銷售，雙方不但不會互搶生意，甚至是能互相補足。

皆因消費者可到實體店試穿，再到網店落單；在店內試穿後，想清楚後又可隨時在網店落單。加上實體店庫存有限，有時試對了款沒有合適尺碼，但網店就可顯示更多不同尺碼及顏色，有利爭取更多生意。

如於3月初開幕的香港網店，就再度引入110至150的童裝尺碼，指定單品亦會增加XXL尺碼選擇。但他未有確實回應，今年會否在港增加分店。

由於母公司的另一品牌亦已在港開設網店，在物流上「前車可鑑」。GU香港網店開幕後已可提供指定地址配送、門市自取及自提店取貨，自提店包括指定便利店及自提櫃。