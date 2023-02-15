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15/02/2023

職場女王Son姐 | 搵份好工好難？邊做邊怨？勉強無幸福！搵工跳糟要夠膽，但絕不能一時意氣

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　　寫了這麼多年職場稿，一直以來都有很多讀者問我如何搵份好工。搵份好工，首先要搞清楚好工的定義，每個人的定義都不同。是人工高福利好？是時間短假期多？工作輕鬆冇壓力？有以上條件的工作誰不想？發完夢就要回歸現實，現實是殘酷的，無論有幾想，妄想是不會成為事實的。

 

　　對自己工作現狀有不滿的人很多，但知道自己有甚麼不足、對自己夠坦白認識夠清楚的人沒幾多。想搵份好工之前先問問自己，工作的意義是甚麼？從工作中又能夠得到些甚麼？

 

　　如果閣下的答案只是為了生活爲了人工的話，那麼你只是一件平平無奇的工具，沒有甚麼與別不同的價值可言。如果視工作為磨煉、發揮自己的平台，提升自己的能力價值的話，鑽石黃金都是如此這般提煉打磨出來的！當然，大前提是相信自己，亦有奮鬥心要成為行業中的翹楚。

 

　　言歸正傳，不是份份工都適合自己，只不過未做過又怎知道適合不適合？每間公司的管理形式經營作風文化，如果不能接受，就走得快好世界，勉強從來冇幸福。只是這個問題我一直想不通，明知道工作不適合，係該盡快搵工跳槽才是，但偏偏日日返工日日鬧，邊做邊埋怨，究竟是和誰過不去？

 

　　最近有心急人讀者，因為忍無可忍裸辭了以前的工作，在心急搵工的情況之下，接受了一個無論人工職位都不理想的offer，老闆上司都是挑剔難服侍的人。最近有一份各方面條件都理想的新offer，機會擺在眼前又怕自己是否勝任得來，又怕重蹈覆轍揀錯所以很心急問我意見。

 

　　老老實實，今時今日揀錯老公都不是甚麼大件事，揀錯工算老幾？肥雞擺在眼前，還在留戀過期雞肋，不懂得如何做取捨，我幾時都話做人輸甚麼都可以，絕對不能輸自己！

 

　　是咁的，想得通路路通，想不通死胡同！牛角尖永遠轉不出新未來，機會屬於敢想敢要敢做的人！

 

　　很多求職者把搵工當口號日日講，其實搵工需要仔細分析周詳考慮，絕對不是一時意氣或者忍無可忍之下快做的決定。要避免重蹈覆轍，要改變現狀，就要另辟蹊徑，有勇氣決心改變作出新嘗試。否則如走馬燈快般打困籠，轉來轉去轉不出新未來。

 

 

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