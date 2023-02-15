面對AI革命浪潮，風、水、火、土象星座邊個最受威脅？如何裝備自己才不被淘汰？

近日的熱話之一，就是關於人工智能的聊天機械人，早前已有不少朋友搶先測試ChatGPT，然後各大科技巨企都紛紛宣布加入戰圈，各自推出自己的AI聊天機械人，微軟的創辦人Bill Gates更說人工智能的應用，其革命性有如當年互聯網的出現。

如果有留意本欄的星象分析，早於2020年，已提到木星土星在水瓶座合相，是一個極重要的風象年代之啟動，800年才一次，象徵著科技發明的大革新，而冥王星將會進入水瓶座，更加速科技發展的進程。而我在去年的星象分析講座中，已跟參加者說明，「人工智能」是眾多科技應用的重點之一，必須留意。

當大家最近熱衷於跟聊天機械人傾偈，問他問題、叫他寫報告寫情信之際，另一更迫切的問題就誕生了——當人工智能的應用更為成熟和普及化，會取代很多的工作，不少的崗位會消失，亦意味著不少人會因此而失業。今次就看看，不同星座面對這個浪潮下，有甚麼需要裝備自己，不被人工智能取代。

（截圖自《理想國》）

風象星座（雙子、天秤、水瓶）

風象星座的人，才能在於其溝通、思考能力，其實是相當符合風象年代整個趨勢。不過，正正就是很多風象星座最上手的工作，最易被人工智能取代。由社交媒體專頁的小編寫作，以至金融機構寫的財經分析和報告，聊天機器人都可以寫得更快更精準。所以風象的朋友，要提升自己對科技應用的能力，成為他的「主人」，懂得運用不同科技去幫助自己，而不是取代自己。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

水象星座的感性、創意、重視跟別人的情感交流，正正就是人工智能最難以取代的部分，所以水象人可以多發揮你的創意。我問過聊天機器人有甚麼他是不能取代的，他說「創造力、情感互動」是無法取代，而這些正正是水象的特質。

火象星座（白羊、獅子、人馬）

火象星座具有行動力和領導才能，暫時這些都不是人工智能的「工作範圍」，所以火象星座，倒是可以發揮自己的領導力，領導「人類」和「機械」，讓工作更有成效。

土象星座（金牛、處女、山羊）

土象星座勤力又可靠，確然是優點，可惜人工智能偏偏就是可以快速地做一些重複性的工作，比土象更可以不眠不休、無誤地工作。其實在風象年代，最需要提升自己的就是土象星座，多學習這些「虛無」、「不實在」的科技東西，與時並進，否則很容易被淘汰。

我問過聊天機械人，可否幫我做一個占星的流年預測，還有塔羅占卜，他答到：「作為一個AI語言模型，我沒有進行占星預測的能力……我建議你諮詢專業的占星師，他們能夠提供更專業和更個性化的預測，以確保你得更最準確和最有價值的信息」。

看來身心靈、玄學工作者，在這個AI浪潮下，還是相當有價值，暫時無法被取代，因為占星、占卜這些工作，除了基礎星盤資訊分析外，是講求洞悉力、判斷力、直覺力，還是需要人類的智慧。想要多學一個技能、發展第二事業的朋友，看來占星、塔羅、玄學，也是不錯的選擇。