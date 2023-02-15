壽司師傅的「起機跑道」？米芝蓮鮨店副線高品質慈悲價壽司！晚餐$690起，吃盡熟成大拖羅、爆油鰤魚、層層疊鯖魚、海膽壽司

唱衰真的好容易，只要有張嘴巴就可以，早陣子香港正式開關，網民便一面倒認為香港壽司熱潮必定玩完。汰弱留強固然向來在進行中，但實際情況是鮨店繼續一間開完再一間……



最新的鮨店是「鮨孝」，早在機場和觀塘設有分店，今次就落戶太古城，港島東區市民有福了 —— 是literally真的有福，因為價錢很相宜，以招牌套餐來說，9件自選壽司包括前菜、卷物或烏冬再加甜品，午市只收$490，晚市亦不過$690。這個價錢在現今隨隨便便是是但但都收每位三至四千元的壽司，可說是佛心價。阿彌陀佛。



價錢便宜，不代表品質低（and vice versa，價錢貴亦不代表水準高㗎），這間鮨孝的背景很強勁，是由壽司大廚齋藤孝司主理的米芝蓮二星的江戶前壽司店「鮨齋藤」（Sushi Saito）的副線，據說所採用的米和醋都是跟鮨齋藤一樣，魚和海產雖不至於用最高品質但也是來自同一供應商，有品質上的保證。





被譽為鮨齋藤副線的鮨孝，正式落戶港島東太古城。





室內裝修做得很靚很精美，甫踏進更感到日本鮨店簡約氣氛。



最重要的一點，是鮨孝發揮了星級鮨店訓練場的功能，讓有潛質有技術但經驗尚待磨練的小師傅有一個可以實習的平台，在頻頻站台捏製壽司與密密與客人溝通之後，豐富了經歷及提升了實力，便可進一步走向更高的鮨式殿堂囉。



套用葉劉金句：「好多年輕人當我係跑道，我幫到好多人起機。」Yeah，鮨孝正是幫各位壽司師傅起機的跑道。



能有餐廳可以肩負這個使命，當然是一件美好的事，畢竟現時的壽司發辦店是超級良莠不齊，尤其在疫情期間壽司店大爆發，四處都在搶人才，搶到連非人才質素都照單全收，聽聞有小師傅在迴轉壽司店工作幾個月至半年，就可高薪跳糟至所謂的鮨店站台，真係好恐怖囉，如此風氣絕對是要糾正囉。





店內有多位潛力小師傅負責處理各式部分，招待我們的是家興師傅，已具20年日本菜經驗。



縱使現時大家都以「Omakase」為吃壽司關鍵字，但在鮨孝大家或可重新調整過來，直接稱之為「套餐」就可。容許我quote蔡瀾所講的一番話：「我們在日本吃『鮨』，走進一家沒去過的店，從來也不會說要『Omakase』。 三不識七，對方名氣頗大，也不『Makasu』........喜歡的一種種自己點來吃，廚師只會介紹產地和稀有的品種，那麽客人就會一樣樣試，或者想起之前吃過的一些罕見的，問說有沒有，就那麽和廚師交流起來，就那麼和廚師交流起來，之後才產生一種交給你『Makasu』的關係。 」



在這裡「三不識七」這四個大字是很significant，正如男女初見面怎可決定結婚生仔，客人與師傅初相識也不適合栽進Omakase階段。鮨孝認為在廚師們未與客人取得互信之前，就交由客人自行選擇喜歡的口味，因此提供午市和晚市menu及各式單點選擇。待客人光顧好幾次，跟師傅建立了信任，而師傅亦開始掌握了客人的喜好口味，到時再講Omakase都唔遲囉。





午市和晚市套餐，與現今鮨店價錢相比，可說是觀音菩薩價，背後有單點食品菜單和價錢。



雖然當日我是吃午餐，但在得到師傅准許下，我點了每位$980的晚市套餐，包括前菜三道、自選壽司9件、卷物或烏冬再加甜品，之後意猶未盡再加幾件單點壽司，超豐富但埋單都沒有血流成河，好滿足。



前菜的其中一個招牌作，是茶碗蒸，好似是很典型很難有突破的食品，不過在鮨齋藤的指導下，又真的具另一番風景，以攝氏85度蒸13分鐘，做出幾近流質但剛好不成流的極致香滑質感，令我想起很出色的法國焦糖燉蛋。





首先出場是茶碗蒸，看似沒有甚麼特別。





其實茶碗蒸做得極之香滑，蛋味也很富豐，很多名牌鮨店都沒有這個水準。





然後是八爪魚，由該店廚房自行處理，特別冰一日才煮，會容易煮腍及入味。





第三道前菜，很顯然是鮑魚，嘴巴味吃眼睛先興奮。





選用南非鮑魚，蒸達8小時，入口質感很好，味道亦佳。



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