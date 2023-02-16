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16/02/2023

區諾軒：有人質疑否決預算案 戴耀廷堅持加入協調方案

#初選案 #串謀顛覆國家政權罪 #戴耀廷 #區諾軒
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　　【晴報專訊】參與47人初選案中16人否認串謀顛覆國家政權罪，控方證人區諾軒昨日作供時指，戴耀廷在每次會議上，均堅持將「積極運用《基本法》權力，包括否決財政預算案」想法，加入協調機制。

 

控方證人區諾軒（資料圖片）


　　區諾軒供稱，香港島選區於2020年3月26日舉行首次協調會議，與會者包括他本人、戴耀廷、趙家賢、楊雪盈的代表、彭卓棋、鄭達鴻和徐子見等。

　　會上傳閱1份由戴準備的「35+計劃」文件，戴表示要積極運用《基本法》權力否決財政預算案，但遭南區區議會副主席司馬文反對。戴解釋權力「可以用，可以唔用」，若政府不聽民意，便要運用相關權力。

鄒家成質問戴耀廷「積極」字眼

　　區稱，會議後戴準備了另1份協調機制（初稿），總結會議內容供出席者傳閱，惟區不能確認是否每項均於會上討論過。

　　控方指，初稿提到「積極運用《基本法》權力，包括否決財政預算案」，但此點在會上傳閱的文件不存在。區稱戴在每個會議均很堅持其想法，並堅持將想法加入協調機制。

　　區其後提及九龍西協調會議，本土派張崑陽稱，留意到戴「真攬炒十步」一文，並支持否決預算案，但社民連岑子杰認為須支持某些民生議案，如全民退休保障計劃。

　　新界東方面，區稱曾出席其中2次會議，林景楠均缺席。戴首次會議上介紹勝選目的、初選流程、投票制度，及初選目的是爭取五大訴求。區續指本土派鄒家成於會上曾質問戴，為何協調機制初稿上，採用「積極運用權力否決」字眼，而非「會運用權力否決」預算案。被問到區如何理解鄒欲刪去「積極」一詞，區指戴當時不斷在會議提倡加入「積極否決預算案」的條款，若有人知道及提出想法可理解。

　　區稱，鄒原擬即場投票表決，決議用哪個字眼，但最終不成事。戴就此稱「用積極比乜都唔用行前一步」，區稱以其理解戴認為「積極」一詞較彈性，同意鄒希望否決預算案時要用更肯定的字眼。

 

轉載自: 晴報

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