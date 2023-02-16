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16/02/2023

被揭上網睇低胸性感女 呂爵安疑爆粗笑認遭同學整蠱

#MIRROR #呂爵安 #姜濤 #盧瀚霆
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　　【晴報專訊】現時單身的MIRROR成員呂爵安（Edan），前日趁情人節在家中品嘗媽媽炮製的心形牛扒，殊不知他被爆同時在IG限時動態欣賞打扮性感、身材驕人的女生。Edan昨日出席《西九音樂節》記者會時，疑一時口快快爆粗，搞笑說因按了中學同學傳送的連結，才不慎看到女生的靚相。

 

Edan昨日獲大批粉絲撑場，他苦笑解釋誤按損友傳送的連結，才看到美女圖。


　　呂爵安昨日與洪嘉豪、方皓玟及衛蘭等出席記者會，Edan與隊友陳卓賢（Ian）將在4月1日演出音樂節，姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）則在4月2日現身。Edan透露屆時將獨唱五首歌，問首次演出戶外騷的他可會曬肌？他搞笑說：「唔會喇，已經溶晒啦。」

 

獲Edan欣賞的IG美女Cola，身材相當吸引。（IG圖片）


　　提到在情人節當日於家中歎心形手扒，Edan大讚：「無諗過媽咪咁有儀式感，真係好sweet嘅。」問到呂媽媽有否催促他拍拖？他笑指媽媽不會過問他的感情事，但有留意他跟袁澧林的緋聞，「媽咪好鍾意睇我啲新聞，仲好八卦，我有同佢講係假嘅。」另外，對於被爆在IG觀賞大胸性感女生，Edan聞言即疑爆粗苦笑說：「唉，陰公，我被人跣呀X，啲中學損友傳畀我，我唔小心撳入去睇，咪出咗事囉，第一個反應當然係『飛走』，連group都即刻離開，哈哈。」而他的隊友江熚生（AK）及Ian，亦選擇與母親共度情人節，認真孝順。

 

Ian與媽媽共度情人節。（IG圖片）


盧瀚霆證姜濤減肥成功

 

Anson Lo消瘦不少，令神徒大呼心痛。

姜濤將於下周五公開現身。（IG截圖）


　　另外，Edan隊友Anson Lo昨早出席汽水代言活動，提到有「神徒（Anson Lo粉絲）」心痛他消瘦不少，Anson Lo坦言最近少健身，「我本身係瘦嘅體質，如果要保持之前（身形）咁，每日要食五、六餐，所以我目標都係食番多啲嘢。」他將與姜濤一同演出四月的西九音樂節，有指姜濤減肥成功？他說：「係呀，上星期見過佢，佢食嘢方面好健康清淡。佢隻腳啱啱好番，所以唔建議佢跑步，亦唔好唔食嘢，控制飲食就得。」有指12子將於下周五（24日）齊人出席保險活動，他笑說：「我唔敢保證會齊人，因為我唔想令大家失望，當然我哋會盡最大努力，要視乎大家嘅身體狀況。」

轉載自: 晴報

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