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16/02/2023

蔬菜水果有益是常識！子女偏不愛食？營養師3招令子女乖乖食蔬果！

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　　多吃蔬果對身體有益是常識，但衞生署早前調查發現，逾98%受訪的15歲或以上人士每日吃少過5份蔬果，不少家長或對子女偏吃感頭痛。有營養師指出，未成年兒童不肯進食蔬果多源於不喜歡其味道、口感等有關，鼓勵家長烹調時將蔬果融入子女喜愛的食物中，或將蔬果煮得更軟身，甚至切成可愛形狀提升其食慾，讓他們易於接受。

 

營養師陳筠霖

 

　　香港營養師學會認可營養師陳筠霖強調，蔬果含有豐富膳食纖維，有助刺激腸道蠕動、幫助排便；不同蔬果則含有不同維他命及礦物質，如維他命C有助加強免疫力、幫助修復皮膚及頭髮；橙紅色的蔬果包含的維他命A，亦可保護眼睛和視網膜健康，以及增強抵抗力；而大部分蔬果也含有礦物質鉀，能平衡體內鈉質水平、預防高血壓或水腫。

 

恐缺膳食纖維 損抵抗力

 

　　她指，兒童如少吃蔬果，容易因缺乏膳食纖維導致體內更易積聚廢物，影響皮膚和健康，例如較易便秘、易出暗瘡或令抵抗力下降；如攝取維他命和礦物質不足，也會增加患上癌症或其他慢性疾病的風險。此外，維他命C有助人體吸收鈣質和鐵質，促進人體製造骨骼和紅血球，缺乏時將影響未成年人士的骨骼健康或造血功能。

 

營養師吳耀芬

 

　　小朋友「揀飲擇食」的情況屢見不鮮，香港營養師學會認可營養師吳耀芬引述經驗指，不少小朋友對番茄、洋蔥、紅蘿蔔、彩椒、橙等蔬果「敬而遠之」，主因包括不喜歡其味道，「例如太酸或有種辛味、草青味」，或覺得部分蔬果口感不佳，如食落太硬身、有渣等。

 

勿強迫進食 易致反效果

 

　　她認為如要令子女樂於進食蔬果，家長可考慮將蔬果融入小朋友喜愛的食物中，「例如將紅蘿蔔切碎融入薯蓉，或將水果加牛奶打成奶昔或果汁，讓他們從中攝取蔬果的膳食纖維及維他命。」家長亦可使用一些小工具把蔬菜、水果切成可愛形狀；或將蔬菜煮得更軟身，讓子女更易進食。

 

　　惟她強調，即使子女不喜歡蔬果也不要強迫他們進食，因會令小朋友更厭惡，如發現他們不想吃某些食物，可改用「替代品」︰「例如部分幼兒不喜歡飲牛奶，可改為提供其他含豐富鈣質的奶製品，如芝士或乳酪；如不喜歡吃魚肉，則可選擇同樣含豐富蛋白質的雞肉、牛肉或豆腐等代替。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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