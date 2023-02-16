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16/02/2023

【比比星期四】資金流出風險增 港股回調未完？中資電訊股創52周高　三揀一！公用股部署策略

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股半日升479點，報21292點，惟港匯弱勢，加上港美1個月拆息差距不斷擴闊，港股面臨走資危機？中電信(00728)將與Conflux Network合作，首度於推出香港推廣區塊鏈SIM卡(BSIM)，刺激中資電訊股今早抽升，中電信半日升逾6%，中聯通(00762)及中移動(00941)半日升近3%，三者皆創52周高，股價破位後可追入嗎？前景如何判斷？公用股逆市跌，憧憬美國加息周期步入尾聲，公用股仍具吸引力嗎？

 

影片網址：https://youtu.be/URZNA1sFr-0?t=66

 

►把時間軸拉到01:05開始 —  節目開始

 

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