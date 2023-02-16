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16/02/2023

【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方

#債務 #地方政府
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　　4750億美元，1.12萬億人民幣－－說得是美國聯邦政府及中國地方政府2022年的利息開支；另在斯里蘭卡、巴基斯坦、加納、贊比亞、烏克蘭……無不債務泥足深陷。眼見「債務」取代2022年的「通脹」、2021年的「供應鏈」，成為2023年的最大火藥桶，中國最高層特別敲打地方，加大存量隱性債務處置力度。

 

加大存量隱性債務處置力度

 

　　是「債多不壓身」，還是「世上沒有免費午餐」？當聯儲成為美債最大單一債主，中國城投公司上季境內發債淨融資四年來首次見負，誰來接力推動碩大的債務雪球繼續向前滾，同時避免雪崩，愈來愈顯燃眉之急。

 

 

　　周四（16日）出版的中共黨刊《求是》，發表最高層《當前經濟工作的幾個重大問題》文章，強調「三個防範」— — 防範房地產業引發系統性風險，防範化解金融風險，防範化解地方政府債務風險，其中特別提及「加大存量隱性債務處置力度」。

 

　　同日，美國國會預算辦公室（CBO）發布預算展望，預計美國公共債務佔GDP比率到2033年將達118%，社保、醫保、公路三大信託基金將在2033年齊齊耗盡儲備金，呼籲儘早制定赤字削減計劃。

 

城投主力買地，公務員擴招

 

　　回看中國，何謂地方「隱形債務」？簡而言之，即是地方政府在法定債務限額外的舉債。截至去年底，全國人大審議批准的地方債限額約為37.65萬億，而地方債實際餘額為35.06萬億，但顯然，地方背負的債務雪球遠不止此數，僅隱形債務主力之一的城投債規模，保守估算就高達13.5萬億。

 

　　那麼，地方何解要在法定限額之外設立各式投資公司、政府基金，甚至不惜違規違法提供擔保大舉「隱形債」？一言以蔽之，入不敷出，必須變相開源。

 

 

　　機構據各地年度預算報告計算，地方僅去年防疫有關支出即達3520億；面對地產業急凍，城投還肩負起買地充實地方收入的重責，貢獻成交比例高達四五成；此外，為推動經濟復甦，地方今年擬增加公務員招聘人數16%至19.2萬人 — — 以上種種，無不需要錢。

 

內房前景黯淡，弱質城投危

 

　　面對最高層一聲令下，「壓實省級政府防範化解隱性債務主體責任，降低利息負擔，堅決遏制增量化解存量」，地方政府如何「自家的孩子自己抱」？挑戰實不輕鬆。

 

　　首先是貢獻地方財收高達40%的房地產，似乎回暖無望，繼標普早前預期今年新房銷售將續降至12.5萬億（去年為13.3萬億）後，穆迪最新報告就指，內房今年將持續疲軟，並對地方政府財政產生負面影響。

 

　　其次是地方融資平台融資亦不樂觀，其中城投債1月淨融資僅489億元，按年暴挫83%，倘若無法順利借新還舊，今年或出現更多類似遵義道橋那樣的大幅展期、停付利息。

 

　　無獨有偶，近日金融界爆出多宗銀行高層落馬，牽涉工行總行、建行深圳分行、中原银行、中行黑龍江分行、人行秘書局等，而多地並啟動職工醫保門診共濟保障改革。有何啟示？且看下月全國兩會就擴大消費、醫療養老、地方財政、房地產等有何大動作。

 

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