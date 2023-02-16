美人面相｜粵語片女星嘉玲一生獲丈夫愛錫、翁姑喜愛、兒女孝順！除了美貌，還有甚麼幸福「玄機」？

從美人看美滿人生。

美麗是否幸福的入場券呢？

玄學認為：美貌不是最重要的，女人最要緊是能享夫福，這在舊社會就是女人幸福的靠山、地位的標桿。如果丈夫「錫」你，家姑或周圍的姨媽姑姐都不敢「郁」你，那麼被丟進柴房的可能性便歸零了。

息影多年的粵語片紅星嘉玲去年十一月在睡夢中離世，享年87歲，為萬人艷羨的一生劃上句號。她就是幸福美人的樣板——得丈夫愛錫、翁姑喜愛、兒女孝順、朋友歡迎。

活得這麼如意而且終身美麗的人，在相學上有甚麼優勢呢？

一、眼神清澈坦率：她一雙大眼睛黑白分明，眼神誠懇，常帶笑意。這種人坦誠直率，人緣很好。我偶然聽到香港電台車淑梅訪問她的重播，留意到以下幾點：

A、她很愛笑，笑聲爽朗可愛。

B、朋友問她家中為甚麼沒有當明星時的照片，她反問：「有乜咁值得掛？」證明沒有半點自戀的傾向。

C、她對昔日的光輝也不留意，當兒女看到她主演的粵語片時，她會賄賂他們，不看就有錢shopping，看了就沒有。

D、她很有愛心，常替天生殘缺的兒童籌款，也支持丈夫幫助郷村聾啞孩子的行動。

二、皮膚超靚：別看她皮膚細緻白滑，原來她大半生都沒有護理過皮膚！她說雖然拍片時要化粧，但「落粧時用番梘一捽，攪掂！」果然又爽又快，和她的性格一樣。（但各位切勿效法，一不可用番梘卸粧，二不可忽略護膚。）

她六十歲時，皮膚痕癢，去看醫生，才獲告知皮膚太乾燥了，急需護理，她這才開始搽cream。由此可見，她天生皮膚多優質。

皮膚靚的人有以下優點：

A、善解人意：能體諒別人的難處，欣賞別人的好處。

B、適應力強：她由香港嫁往泰國，已是兩個完全不同的世界。加上她嫁入一個大家庭，家姑都有四個 （原本五個），但她卻覺得很開心，完全沒有思鄉問題。

C、貴人運強：由於態度謙和，常得長輩、貴人加持。

眼神坦率、皮膚超靚的人往往盡享人緣好、夫緣好、子緣好、朋友多等人生紅利，當然，肯定八字都正啦，怪不得人見人愛、幸福滿載。