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16/02/2023

福布斯旅遊指南2023出爐！香港8間酒店+13間餐廳獲5星推介！邊間牛角包、芝士蛋糕獲好評？邊間Omakase獲推介？同場加映：澳門星級酒店+餐廳

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Text: Christy Photo: Forbes

　　雖然開關已有一段時間，本地遊和澳門遊的熱潮仍未完，不少人都會選擇假日到星級酒店Staycation，或是找間高級餐廳來個浪漫晚餐。最近福布斯就公佈了《福布斯旅遊指南2023》，單是香港，已一共有20間酒店和26間餐廳上榜！即睇福布斯有咩好推介，weekend齊齊出發！

 

注：排名不分先後

 

福布斯香港5星酒店推介2023｜1. 四季酒店

 

　　作為香港其中一間頂級酒店，四季酒店再次於今年獲得以星評分！福布斯點評特別指出四季酒店的牛角包是必吃之選，更直言是「食過返唔到轉頭」，看來到四季酒店staycation時必定要一試！除了各種美食，福布斯亦重點highlight四季酒店的泳池，在可俯瞰維港景色的泳池配上古典音樂暢泳，夠晒relax！

 

 

四季酒店

地址：中環金融街8號

預訂：按此

 

福布斯香港5星酒店推介2023｜2. 置地文華東方酒店

 

　　位於中環的置地文華東方酒店向來以其簡潔高雅的設計見稱，福布斯點評重點推介酒店的夜床服務。當晚上回到房間時，酒店早已為客人預備好精選朱古力和散發淡淡香氣的香薰油，讓大家可以輕鬆做個好夢。此外，酒店的「東方水療中心」亦是城中的最佳SPA之一，忙碌一天過後來放鬆一下身心，亦是一大享受。

 

 

置地文華東方酒店

地址：中環皇后大道中15號

預訂：按此

 

福布斯香港5星酒店推介2023｜3. 文華東方酒店

 

　　與置地文華東方酒店屬同一酒店集團的文華東方酒店亦都上榜！作為香港歷史最悠久的酒店之一，文華東方酒店的星級裝潢和服務當然不在話下，福布斯點評更特別推介酒店的文華餅店的芝士蛋糕，指餅店是「必去景點」之一！

 

 

文華東方酒店

地址：中環干諾道中5號

預訂：按此

 

福布斯香港5星酒店推介2023｜4. 美利酒店

 

　　坐落於中環紅棉路的美利酒店向來是人氣Staycation之選，連福布斯都大讚美利酒店的獨特裝潢設計！酒店在住宿方面亦有細心位，房間內提供枕頭menu，一共有 17種枕頭供大家選擇，總有一個你喜歡！而酒店的天台酒吧Popinjays亦是福布斯的重點推介之一，用餐時可同時欣賞香港景色，假日和朋友一起享受邊嚐cocktail邊睇日落，夠晒氣氛！

 

香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號

預訂：按此

 

下頁睇另外4間5星酒店 + 4星酒店名單

 

 

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