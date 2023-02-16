召喚海鮮控！家傳「香辣大蝦椰香燴南瓜」！在家熬出餐廳級鮮甜大蝦湯底！John Sir秘技分享：一招令南瓜更香甜

海鮮菜人人都喜歡！說到海鮮，我會第一時間想起大蝦，但大家有沒有試過把蝦和南瓜拼在一起吃？今天我會教大家做一道澳葡菜：「香辣大蝦椰香燴南瓜」，絕對適合一眾海鮮控！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這道菜是我的一道家傳食譜，是我從小到大也常吃到的味道。最近我改良了它的做法，令味道更香、更濃，喜歡吃辣的朋友可以再加多一點辣椒。偷偷告訴大家，每次吃這菜式的時候我也會多煮一點飯，配上這個醬汁，絕對令人大讚！

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