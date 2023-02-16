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鹹蝦燦假日煮場
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16/02/2023

召喚海鮮控！家傳「香辣大蝦椰香燴南瓜」！在家熬出餐廳級鮮甜大蝦湯底！John Sir秘技分享：一招令南瓜更香甜

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　海鮮菜人人都喜歡！說到海鮮，我會第一時間想起大蝦，但大家有沒有試過把蝦和南瓜拼在一起吃？今天我會教大家做一道澳葡菜：「香辣大蝦椰香燴南瓜」，絕對適合一眾海鮮控！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　這道菜是我的一道家傳食譜，是我從小到大也常吃到的味道。最近我改良了它的做法，令味道更香、更濃，喜歡吃辣的朋友可以再加多一點辣椒。偷偷告訴大家，每次吃這菜式的時候我也會多煮一點飯，配上這個醬汁，絕對令人大讚！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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