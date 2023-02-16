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16/02/2023

海南雞飯2023 | 全港至正海南雞飯推介！全城最貴五星酒店名物 / 黃秋生大讚西貢雞飯 / 新加坡文華傳奇／激平曼谷水門雞飯

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Text: Yan Chung

　　究竟海南雞飯是源自新加坡還是馬來西亞？有理說不清，誰是始祖不緊要，味美才是重點，哪管它是星洲、馬拉、泰式，甚至是港式海南雞飯，當中三大美味元素——皮滑肉嫩、醬料與油飯都缺一不可。推介全城6間必食海南雞飯，由打工仔至愛、不用$40的碟頭飯，到品嘗埋環境與服務的五星級酒店名貴套餐，全都囊括其中！不論是上班午餐，抑或節慶大餐，都有特色的海南雞飯供你選擇！


全港至正海南雞飯推介 | 1. $488！全城最貴五星海南雞！連雞胸都嫩滑多汁！——香港君悅酒店


　　由超五星級酒店咖啡廳提供，馳名多年、被譽為全城最貴的海南雞飯，結合美味與健康於一身。跟一般食肆的最大分別，這裏的海南雞上桌時還微微冒煙，雞皮略為深色，較薄的雞皮底下無多餘脂肪。雞肉全熟沒有血水但又保持嫩滑，連最厚身的雞胸位置都同等嫩滑，入口微溫更顯雞肉鮮味多汁，富層次感。雞飯是正宗雞油飯，不會搶走主角的味道。油飯或白飯、雞肉連皮或去皮、雞胸或雞髀都可以由食客選擇。


 
海南雞飯$310，如選擇3道菜套餐，包括頭盤、海南雞飯主菜、蔬菜、湯、麵包籃及甜品，盛惠$488。
（圖片來源：香港君悅酒店網站）



 即叫即做，海南雞上桌時維持微微冒煙。
（圖片來源：香港君悅酒店網站）


　　跟餐例湯是用雞肉、冬瓜、火腿、瑤柱等材料熬製而成，相當濃稠，每一口都是濃郁鮮美，令人一滴都不會浪費。3款傳統醬料中，以辣椒醬最有驚喜，用上清香的橙辣椒，辣之中帶點香甜味道。盛惠三百多元的海南雞飯，是否值得的確見仁見智，但貴為酒店級，適舒環境、餐前熱辣辣的麵包籃，都是海南雞以外的享受。


 
Grand Café 自助餐還有多款中西美食選擇。
（圖片來源：香港君悅酒店網站）



享受五星酒店餐廳的服務與環境，貴得有道理。
（圖片來源：香港君悅酒店網站）


香港君悅酒店 Grand Cafe
地址：灣仔港灣道1號大堂層
電話：2584 7722
營業時間：6:30 am—11pm


下一頁：西貢名物！黃秋生都讚好！雞味濃郁啖啖肉三黃雞＋講究醬料

 

 

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