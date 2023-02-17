阻街年均逾2千投訴 食環需最少兩月處理 阻街黑點執管被指鬆緊不一

【晴報專訊】多區均有貨物和雜物阻街，2018至2021年間，政府熱綫1823每年接獲1.47萬至2.28萬宗投訴。申訴專員公署發現期內年均逾2,000宗個案，食環署需時最少2個月處理；且不同黑點巡查執管寬緊不一，如深水埗黑點前年逾1,800宗巡查，惟執法僅169宗；旺角花墟巡查次數僅及其4成，執法卻多近7倍，令人質疑執法不公。

申訴專員指，食環署確有加強打擊阻街，但工作仍有改善空間。圖為深水埗順寧道。

申訴專員趙慧賢表示，2018至2021年間每年平均有逾2,000宗阻街投訴需時最少2個月處理，超出食環署30日內須回覆的服務指標。她謂，食環署就阻街進行檢控和作定額罰款的數字，在期內分別增長了58%和94%，顯示當局確有加強打擊阻街，但工作仍有改善空間。

申訴專員趙慧賢

花墟巡查較少 惟檢控多深水埗近7倍

公署高級調查主任周錫超舉例，食環署人員期內每日平均在深水埗順寧道和醫局街的黑點，作最少4次巡查，每日平均作0.1宗檢控及發出0.3張告票，或顯示違規情況不嚴重，但實際上該處投訴從2018年的124宗增至2021年的426宗，而前年當局亦只在該黑點作169次檢控或罰款。相反，旺角花墟比深水埗黑點的投訴更多70宗，惟巡查次數僅及深水埗的43%，卻作出了1,344次檢控或罰款，較前者多6.95倍。

趙慧賢指，這反映食環署不同分區的巡查及執管工作寬緊不一，標準不一致，認為反映該署或因資源不足致執法工作受限，可能引起執法不公的質疑。她呼籲，食環署從中央層面加強審視各區環衞辦的巡查、執管及資源運用狀況並作出調整。

周錫超補充，全港共有5個設有「酌情容許範圍」的地點，容許店舖將部分貨物及雜物放置於舖前有限範圍內，以營造地區特色，旺角花墟及屯門新墟均有酌情範圍，但違規情況相當嚴重，認為食環署應加強對違規商戶執法。

跨部門聯合行動 部分地區未曾統籌

此外，公署亦發現，不同地區的民政處在統籌跨部門聯合行動的次數上有巨大差異，例如東區和中西區期內分別統籌了179次和110次行動，灣仔、九龍城及北區則未曾統籌行動。

食環署回應，已全數接納公署提出的6項建議，並指政府去年7月成立「地區事項統籌工作組」後，食環署與警方自去年10月起採取了逾500次聯合執法行動，令多區的店舖阻街情況顯著改善。民政事務總署則指，各區阻街情況不一，故各區民政處會視乎實際情況按需要採取行動，但個別地區可能已有恒常小型聯合行動，不需民政處協調。

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