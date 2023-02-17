ChatGPT概念有得炒？

不管是大市或個股，總要有些理由、原因，甚至是藉口，讓投資者炒作。哪怕那些所謂的利好或利淡的因素有多天馬行空，總之讓投資者可以炒、有得炒便是。自去年底至今一直火熱的ChatGPT（圖一）概念股的確很吸引，投資者可怎樣研判ChatGPT及相關股票的價值？

未談ChatGPT概念可否為投資者賺錢之前，先解釋相關的人工智能(AI)技術。AI技術分為「通用」或「強」，以及「應用」或「弱」的AI。「弱」AI只能學習有明確目標的任務，例如大家認識的人臉識別、判別醫療影像、自動導航、下棋等技術；通用或「強」AI則可學習及掌握像人一樣的認知能力，並進行邏輯推理，是以能執行不同的任務，用途非常廣泛，而ChatGPT所使用的正是「強」AI技術。

「科技與魔法結合」

今天不是再問我們可否在有生之年，看到「強」AI的應用了，而是要問「它還有多久就到來？」，因為「未來」已來。從去年11月底面世至今，ChatGPT的用戶數量已逾1億！面世首5天，用戶註冊數量已逾100萬，瞬間成了「流量之王」。互聯網時代，流量是其中一個非常重要的因素。除用戶好奇、貪新鮮的心態之外，ChatGPT無疑也為用戶提供了強大而深刻的功能體驗，才會如此吸引。

ChatGPT有非常強勁的文字處理，以及與人交流、溝通的能力。在ChatGPT的協助下，用戶可迅速完成文案設計、廣告策劃、繙譯、代碼、視頻內容等任務(ChatGPT技術見下文)。業界相信，ChatGPT或相關技術將會深度應用，例如有間名為DoNotPay的公司，早前便透過這類技術，向某大公司的線上客戶服務員投訴服務質素，並成功爭取折扣。DoNotPay還計劃以AI律師上庭，指導被告自辯。

另一間名為Gong的公司，則使用AI語言模型，訓練銷售員的應對，並用AI分析電話和書面銷售的文本內容，還學習其他公司或個人的銷售知識和經驗。ChatGPT近日更成功通過由一項研究所模擬的美國醫生執業試。

顛覆行業生態

在那次「執業試」中，ChatGPT得分介乎52.4%至75%之間，而合格分數是60%，即是合格或接近合格。研究採用了醫生執業試2022年6月版376條試題中的350條，以測試ChatGPT的多項醫學知識，包括基礎科學、生物化學、臨床診斷和生物倫理等。研究結果顯示，ChatGPT不但有可能成為具價值的醫療教學工具，而且可在各項醫療服務中廣泛應用。

可見不止文字工作，ChatGPT還將顛覆很多行業，甚至像醫生、律師等專業的面貌和生態，而這也為市場提供了炒作的理由，讓它火速竄紅，驅使資金追捧。近日在A股市場，投資者便大舉炒作ChatGPT概念股，部分概念股出現「五連板」。被譽為中國版ChatGPT、百度(09888)的「文心一言」(ERNIE Bot)因傳3月會完成內部測試，並向公眾開放，便帶動了百度股價勁升。谷歌、微軟等科企，都加快了研發步伐，希望盡快推出類似ChatGPT的模式。

不過，無論ChatGPT的發展前景有多秀麗，對相關概念股來說，提前炒作始終不是好事，最終還是要看公司基本因素及盈利能力。投資者可怎樣看待ChatGPT和相關概念股，又可用甚麼策略應對？下周一續。



---------------------------------

AI技術新突破

ChatGPT早前在達沃斯世界經濟論壇年會上，進一步引起投資者的關注。除了ChatGPT之前成功獲矽谷的風險投資十分矚目之外，還有這個可以生成(generate)仿似現實的數據技術，包括圖像、文本及音頻。

ChatGPT母公司OpenAI開發的GPT相關模型，包括GPT3(Generative Pre-trained Transformer 3)可學習生成人類可以理解的語言，其AI技術有:

圖像類

(1)DALL-E:用戶只要輸入文字提示或指令，便會產出精美的圖像。有時作品或會有點「超現實」（圖二），但總算是成功「以文產圖」。

(2)CLIP:AI可辨識用戶提供的圖片之分別，經判斷後，再產出文字，這可應用於整理照片，照片分類或命名（圖三），以便日後搜尋。

音頻類

(3)MuseNet:把用戶輸入的音樂，糅合不同風格的演奏，甚至加入其他樂器，產出新的音樂。它可模作任何古典音樂或流行曲，也能以不同風格作曲。

(4)Jukebox:用戶不用輸入音樂，只要提供類型、音樂人、歌詞，它便能產出接近典型CD品質的音樂片段，但它訓練時間長達數小時，比MuseNet僅需幾秒時間訓練有很大差距。

OpenAI還有把文字描述轉譯為程式碼的技術Codex等，而ChatGPT甚至能理解人類語句，並作出回應。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



