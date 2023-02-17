創業必睇！傳統公司VS初創公司！賣雲吞麵都可以做Start Up？做好一件事比「燒錢」賣廣告更重要！

現在的年輕人很喜歡做初創公司Start Up，Start Up和從前我們熟悉的傳統創業有甚麼分別呢？如果你打算開一家雲吞麵店，這是一個傳統飲食行業中創業；如果你是做一間網上專門銷售雲吞麵的外賣平台，你便不是一家傳統公司，而是一家初創公司。因為這個生意是倚靠互聯網，一旦受用戶認同，業務並非以線性上升，而是以平方增長，互聯網有一個特點，愈多人應用，其邊際成本接近零，利潤會非常豐厚，但互聯網也有其缺點，開發成本不低，初期投資都會處於虧損，通常都要燒錢一段時間，個人很難長期負擔，所以便有一些Start Up Fund或天使輪資金會冒風險去投資，他們的決策是考慮兩大因素，一是這個概念是否可行？有市場嗎？並非初創者自己天馬行空想出來便是，成功及能壯大的公司通常是能解決客戶的痛點，不會無中生有。

另一個重要元素是執行力，故事講得動聽但過往記錄劣跡斑斑，投資者是會很嚴格去做Due Diligence，執行力是你過往做事有否成功案例及個人德行，投資者每天收取的計劃書如恆河沙數，和初創者傾談一會便知道他們是否思路清晰？落地計畫怎樣推展？全部有了藍圖。筆者見過很多初創者思路混亂，只說其計劃是商業秘密不能透露，是他們自視過高罷了，投資者又焉會捲起衣袖去抄你的想法去執行。他們的專業是投資而非執行。又有一些人常要求很大的預算作推廣，要知道互聯網企業的特性，是依靠新媒體或用戶體驗作傳播，小米和Tesla在初創至投出產品沒有打過一個廣告，希望初創者有心理準備。