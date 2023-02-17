Samsung Galaxy S23 Ultra登場！最強智能手機之一？配2億像素鏡頭，拍攝體驗升級 ！

Samsung最新旗艦手機Galaxy S23系列正式在港推出。一如以往，整個系列提供了Galaxy S23、Galaxy S23+及Galaxy S23 Ultra三款，當中以Galaxy S23 Ultra為旗艦型號，配備2億像素主鏡頭及高規格，是現時最強的智能手機之一。





（圖片由作者提供）





支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）



Galaxy S23 Ultra備有256GB、512GB及1TB版本，機身依舊支援IP68級防水防塵功能、內置立體聲揚聲器和支援S Pen。外觀上，不論機身正面、鏡頭布局，以至機身按鍵等等，Galaxy S23 Ultra均與上代的Galaxy S22 Ultra相同，基本上看不出兩者的分别。另一方面，Galaxy S23 Ultra的 256GB版本提供了黑、白、綠、紫四色選擇；512GB版本則有黑、白、綠，至於1TB版本則只有綠色可選。





Galaxy S23 Ultra設計與上代的Galaxy S22 Ultra相同。（圖片由作者提供）





Galaxy S22 Ultra支援雙SIM卡，但不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）





機身右側設有音量鍵及電源鍵。（圖片由作者提供）





Galaxy S23 Ultra保留了S Pen，可用來書寫或繪圖。（圖片由作者提供）





Galaxy S23 Ultra的S Pen功能有所提升，能在應用程式文字輸入位置直接手寫。（圖片由作者提供）



Galaxy S23 Ultra用上Snapdragon 8 Gen 2處理器及內置的12GB記憶體，安兔兔測試中獲得超過120萬的分數。手機亦內置5,000mAh電池，支援45W有線快充、25W無線快充以及15W無線反向充電，官方稱使用時間較上代的Galaxy S23 Ultra多20%。此外，Galaxy S23 Ultra採用了6.8吋的edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X熒幕，提供3,088 x 1,440解像度及支援120Hz刷新率，並以Corning Gorilla Glass Victus 2保護。





Galaxy S23 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試中獲得超過120萬的分數，效能全面提升。（圖片由作者提供）





機底設有USB Type-C介面，支援 45W快速充電。（圖片由作者提供）



攝影依然是Galaxy S23 Ultra的賣點，配備1,200萬像素自動對焦前置鏡頭，四個主鏡頭則有2億像素廣角、1,200萬像素超廣角，以及兩個1,000萬像素的遠攝鏡頭，分别提供三倍光學、十倍光學變焦及100倍數碼變焦。是次Galaxy S23 Ultra加強了攝影功能，如8K影片攝錄更流暢、夜攝效果更細緻及優化物件偵測AI功能等，更加入了Expert RAW應用程式，提供了專業相片拍攝和編輯功能，拍攝完的相片能以RAW及JPEG格式進行後期處理。





Galaxy S23 Ultra熒幕上方設有1,200萬像素自動對焦自拍鏡頭。（圖片由作者提供）





主鏡頭可拍攝最高2億像素的相片。（圖片由作者提供）





Galaxy S23 Ultra升級了Nightography黑夜亮攝，拍攝的相片質素依然高水準。（圖片由作者提供）





Galaxy S23 Ultra的設有四個主鏡頭和鐳射自動對焦感應器。（圖片由作者提供）





加入了Expert RAW應用程式，提供了專業相片拍攝和編輯功能。（圖片由作者提供）



內置不同的拍攝功能，拍攝相片能以16bit的RAW格式儲存。（圖片由作者提供）



總結



筆者覺得Galaxy S23 Ultra是上代的升級版，縱使外觀上幾乎相同，不過內裡的規格就有明顯提升，尤其是拍攝的相片質素依然高水準。最後，Galaxy S23系列將於2月24日發售，現時預訂可護保護殼、充電器及保護貼等贈品，並有YouTube Premium、Adobe Lightroom、Spotify Premium、Microsoft 365基本版等試用，以及Galaxy Store遊戲優惠券。



作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.3GHz八核

記憶體：12GB RAM／256GB／512GB／1TB ROM

顯示屏：3,088 x 1,440像素，6.8吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / 5G N1/5/28/40/41/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素自動對焦（前置） / 2億像素廣角 + 1,200萬像素超廣角 + 1,000萬像素三倍光學變焦 + 1,000萬像素十倍光學變焦（主鏡頭）

其他：GPS／Glonass／Beidou／Galileo／QZSS／NFC／屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：78.1 x 163.4 x 8.9毫米

重量：233克

售價：$9,698 (256GB )／$10,698 (512GB)／$12,698 (1TB)

查詢：Samsung 3698 4698



