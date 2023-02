唔想成日講Wow或Bravo？如何用英文表達「嘆為觀止」？一文學多9個不同講法！

如果你試圖描述你看到的一件東西有多棒,例如同事的presentation、公司的產品發布會,除了一句“wow” 或 “bravo”外,我們還可以說甚麼來表達驚嘆的情緒?下面9個表達方式同樣可以表示「令人驚訝的」、「嘆為觀止的」。





1. Astonishing 驚人的;令人吃驚到印象深刻

“Astonishing” 是指 “very surprising” 的意思,也就是很驚訝的意思。



例:

This is such an astonishing performance.

這真是令人嘆為觀止的表演。



2. Astounding 令人震驚的;使人驚駭的

“Astounding” 是指“very surprising”或 “very shocking”,可以用來形容令人震驚的事。



例:

The figures revealed by the report are really astounding.

這份報告透露的數字確實使人震驚。



3. Awesome 令人驚嘆的;令人驚懼的

“Awesome” 用來形容人的話,是指那個人很厲害;用來形容事情的話,是指那件事情好到令人驚嘆。





例:

It's really awesome! Words can't describe it.

真令人驚嘆到無法用言語來形容。



4. Fabulous 太好了!好極了!

“Fabulous” 的意思與 “amazing” 有點像,都是形容驚人的、難以置信的意思(在好的方面)。





例:

A: You know what? Many people came to our exhibition yesterday.

你知道嗎? 昨天有很多人來參觀我們的展覽。



B: Wow! Fabulous!



5. Fantastic 極好的

Fantastic的意思是「極好的」、「非常棒的」的意思。英文詞典的解釋是:extremely good,也就是非常好的意思。



例:

This trip is really fantastic.

這趟旅行太棒了。



6. Incredible 不可思議的;難以置信的;極好的

“Incredible”可用來形容某件事非常好,好得令人難以相信。(注:”Incredible”也可用來表達相反意思,因此,要視乎語境而論。)



例:

Your idea sounds really incredible! I like it!

你的提議真的非常好! 我喜歡!



7. Unbelievable 令人難以置信的

Believe =「相信」,而Unbelievable 就是指令人難以置信的。



例:

It's unbelievable how many people joined our webinar.

來觀看我們這場網上研討會的人數實在令人難以置信。



8. Spectacular 壯觀的;令人驚歎的;精彩的





例:

We've had spectacular success with the new product.

我們的産品取得了驚人的成功。



9. Stunning 震撼人心的; 極漂亮的; 極迷人的

“Stunning”的意思是 “extremely beautiful /attractive”,通常用來形容某樣東西或某個人很漂亮或是極度具有吸引力。



例:

This is such a stunning speech!

這是多麼震撼人心的演講啊!