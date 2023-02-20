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20/02/2023

周三公布預算案 橙色封面決拼經濟惠民生 各界促派消費券

#預算前瞻 #消費券
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　　【晴報專訊】財政預算案後日（22日）發表，財政司司長陳茂波透露今年演辭以橙色為封面，坦言政府累積頗高赤字，但仍決心「拼經濟、惠民生」，為本港未來發展作長遠布局；惟財庫局局長許正宇表明，寬鬆經濟提振政策「一定要收」。

 

陳茂波稱揀選預算案封面顏色時，心想對香港未來充滿信心。（陳茂波網誌）

 

　　四大會計師行中，三大建議派消費券，而多個政團亦表明贊成派，民建聯主席李慧琼昨更指，消費券應「多有多派，少有少派」。學者認為，今年再派消費券機會較大。

 

　　陳茂波昨在網誌透露，預算案將以橙色為封面，指經歷疫情以及外圍經濟疲弱，政府累積頗高赤字，但社會經濟復甦仍須鞏固，故儘管資源有較多制約，政府仍決心「拼經濟、惠民生」，為本港未來發展作長遠布局。

 

許正宇指寬鬆政策「一定要收」

 

　　許正宇則稱，政府不能長期及大規模地推寬鬆經濟提振政策，直言「一定要收」，當局會平衡及兼顧收緊措施的影響，會採「中間再偏鬆」方向。

 

社協代表到政總請願，建議派1萬元基層生活津貼。

 

　　四大會計師行先後發表預算案建議，其中安永推算赤字達1,350億元，不建議派消費券，但羅兵咸、畢馬威及德勤皆倡派最多5,000元，稅務學會亦建議派同一金額。政黨方面，僅新民黨反對，其餘建議派約3,000至1.5萬元。民建聯主席李慧琼認為，本港財政儲備「相對豐厚」，可「多有多派，少有少派」。社區組織協會昨到政總外請願，建議派發1萬元基層生活津貼。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直言，再派消費券已難刺激消費，但相信當局在各界壓力下仍會派。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則指，經濟復甦步伐較慢，不派恐令市民收縮消費。

 

　　另陳茂波上月底已表明，市民或要分擔額外稅負，新民黨曾建議加博彩稅，社協則倡特定行業開徵「暴利稅」。李兆波指，本港早年曾討論開徵銷售稅，若現再提出恐影響旅遊零售復甦，開徵其他新稅或加稅亦不利吸引投資。袁偉基亦指，暴利稅難介定範圍，企業有方法規避，加上做法未必公平，建議政府應先節流。對有建議重設投資移民，兩人均有保留，袁認為本港「缺人不缺錢」，李指普通投資移民引資金額有限，反建議重點扶助有潛力產業吸引外來人才。

 

 

轉載自: 晴報

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