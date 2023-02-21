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21/02/2023

樂於暫托貓咪不渴望當媽 鄭秀文自覺人生圓滿

#鄭秀文 #陸駿光 #流水落花
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　　【晴報專訊】鄭秀文（Sammi）上月憑電影《流水落花》，獲得第29屆「香港電影評論學會大獎」最佳女主角，並入圍角逐七月的金像獎，被視為大熱影后。Sammi在戲中透過「媽媽」角色令她釋懷，但真實中的她，卻沒有當媽的慾望，把「母愛」都投放在寵物上。

 

 

　　《流水落花》講述陳天美（鄭秀文飾）和何彬（陸駿光飾），兩夫婦成為寄養家庭十多年，而天美姨因背負着一直無法磨滅的喪子之痛，加上老公出軌等問題，造就了不苟言笑的個性。Sammi說︰「天美姨經歷人生咁大傷痛，已經遺忘咗笑係咩嚟，直至遇到其中一個領養嘅小朋友小花，因為小朋友一句『媽媽』，令佢終於有笑容。天美姨係一個乜都收收埋埋嘅人，同我完全相反，我返到屋企會好多嘢講。」

 

陸駿光廿年前曾與Sammi合作

 

　　問到會否期望有日被叫一聲媽媽？Sammi即表示︰「唔期待，（拍完戲有無被激發起母愛？）覺得上天唔需要我有呢一瓣，有啲人可能要通過做媽媽先可以complete人生，但我嘅人生已經非常之complete；依家係我非常之理想嘅生活模式，又有自己嘅另一半，又有啲寵物，已經好足夠，因為我需要絕對自由，無論精神上、肉體上或者時間上嘅自由，所以有小朋友嘅生活唔適合我。（會考慮領養或寄養？）以前有一刻諗過暫托小朋友，但一諗起自己個性都係唔適合，都係養寵物好啲，上天賦予每個人有唔同議題，我對動物特別有感動，相信呢個係上天畀我一個小小嘅使命。（從來不渴望當媽媽？）廿幾歲時有諗過，但唔強烈。」

 

陸駿光首次擔正男主角，非常榮幸與鄭秀文演夫妻。

 

　　陸駿光處理角色上跟Sammi不同，他將與太太的真實相處投放在角色，「何彬對天美係小鳥依人，我有時會特登扮小鳥依人去氹太太，所以會將一啲元素放入戲中。（演Sammi老公有無壓力？）做Sammi老公就有壓力，做天美老公就無壓力，哈哈！記得廿年前訓練班實習時喺紅館做騷，嗰時Sammi已經係天后，佢喺前面唱歌，我哋喺後面扮樹，嗰時就有壓力，但喺角色上演出就無壓力；諗番真係神奇，廿年後竟然合作做夫妻。」

 

陸駿光與圈外太太今年結婚八周年。（IG圖片）

 

陸駿光和鄭秀文在戲中因為經歷喪子之痛，而踏上寄養父母之路。

 

　　對於外界讚賞Sammi在戲中不帶半點「鄭秀文」的個性與特質，Sammi稱終於放下執念，不再刻意尋求所謂突破，「由我開始無拍咁多喜劇嘅時候，成日都專登去搵啲突破挑戰，變成好似被『金鐘罩』罩住自己，其實演戲唔係咁樣。」Sammi又感激遇上好角色、好對手，她大讚角色夠人性化及立體，她於戲內有不少吸煙鏡頭，加上劇本無將天美姨美化成天使，「甚至最初講佢或多或少係為錢而做暫托家庭，對老公粗聲粗氣，對小朋友亦唔見得溫柔，令角色更加有血有肉，令觀眾會慢慢進入天美姨嘅內心世界。其實戲入面仲講好多嘢，包括夫妻關係，由丈夫有外遇，到點樣釋懷，呢啲都好真實同好貼身嘅議題。」Sammi希望觀眾入戲院，看看天美姨如何透過寄養小孩去治療自己，同時令更多人認識暫托家庭。

 

Sammi在疫情期間加入成為暫托貓咪家庭。（IG圖片）

 

Sammi視與陸駿光的鬧交戲為全片重頭戲。

 

 

轉載自: 晴報

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