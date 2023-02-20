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20/02/2023

投資ChatGPT

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　　上周五(17日)蕪文提及，OpenAI的聊天機械人ChatGPT憑AI技術新突破，除令人讚歎之外，也帶來了無限可能的商業及投資價值。ChatGPT對各行各業生態具徹底的顛覆性，有人形容，它在AI領域的衝擊，堪與當年個人電腦對整個電腦行業的衝擊比擬。投資者須了解這股ChatGPT浪潮投資性，是高，還是低？

 

(Shutterstock)

 

　　先看直接受到影響的美股。ChatGPT母公司OpenAI並未上市，投資者不能直接買它的股票，故可留意直接受惠的公司:微軟(Microsoft)(美:MSFT)。微軟的Bing甫加入ChatGPT功能後，使用量便激增10倍！之前Bing的表現遠差於「搜尋一哥」--Google。

 

　　此外，作為OpenAI的最大投資者，微軟也可獨家獲得OpenAI研究成果的使用權，這便可讓微軟創建自己的產品，旗下如Office軟件、Azure，只要嵌入ChatGPT，便可內置文本、數據分析等，提升工作效率。在不影響微軟本業的前提下，ChatGPT提高了微軟的投資價值。

 

　　另一隻可留意的是英偉達(NVIDIA)(美:NVDA)，因ChatGPT用的是英偉達的圖形處理器(GPU)芯片。花旗預計，ChatGPT會有30億至110億美元的生意予英偉達，相等於英偉達去年全年營收的11%至40%。

 

又一浪「鬱金香」狂熱？

 

　　不過，既有2021年「元宇宙」、2018年的區塊鏈等之鑑，難以判別ChatGPT會否是另一場「鬱金香」熱潮，今時才高追微軟、英偉達，必須加倍審慎。「元宇宙」、區塊鏈都是「好」科技，但它們都已經狂熱，須待市場情緒冷卻，其後才得以逐步發展。現在ChatGPT便很可能正處於狂熱，故宜謹慎。

 

　　過去AI發展出現樽頸，是因AI研發需時特別長，項目的「燒錢」期要比研發周期長，才可望繼續，加上算力和數據量不足等限制，買不到的時間和數據，都是AI項目的死穴。

 

　　今時ChatGPT總算突破了AI商品化的僵局，從過去在生活上的應用，例如弈棋、聊天、行車路線，甚至銀行用AI評估貸款人的還款能力等細眉細眼的應用，進一步走進市場裏。網上有視頻主持人發掘了ChatGPT部分的商業應用（見表），大家不妨看看，它可以幫到甚麼，又是否真的有商業價值。

 

 

　　如果ChatGPT及其相關技術真可突破AI落地商品化的難關，上述「前期投入」高，包括錢和時間，便較容易解決。投資者或可著眼於它能為整個行業帶來的機會。

 

炒股:回歸基本

 

　　炒股要看基本因素和盈利能力，要買的應是行業前景或公司的未來。ChatGPT概念股，固然要看利潤，其盈利來源是收費服務，還是像微軟的Bing般，搜尋引擎加入GPT功能後的附加值？此外，那些概念股的AI是「強」是「弱」(「強」、「弱」AI，詳見上周五蕪文介紹)，可辨龍蛇。

 

　　除服務費外，一眾概念股的未來發展，可能還要看ChatGPT在其他領域上的應用，例如汽車、機械人等。正如「互聯網+」的概念，投資者可留意那些積極開發前端功能，以結合AI應用程式介面(Application Programming Interface, API)技術的公司。因這一借力，已可為很多企業的業務，帶來全新面貌，更多商機，但仍須留意由監管及數據所帶來的政策及技術的風險。

 

　　今時港股中的「ChatGPT概念股」炒作意味多且濃，市「夢」率貴，如果真怕執輸，可考慮與AI相關的ETF。

 

　　ChatGPT並非是AI技術的終極發展，它仍有不少問題，例如生成的論文或文本，內容的真確性如何，而涉及上文下理(contextual)語境的內容又有沒有爭議性等，都是GPT技術有待改善的地方。

 

　　至於ChatGPT因沒感情，更沒有人類獨有的同理心，而可能為人類帶來的威脅，稍後再續。

 

微軟於自家搜尋器Bing中加入ChatGPT功能後，使用量激增。（路透社圖片）

 

微軟作為OpenAI的最大投資者，可獨家獲得OpenAI研究成果的使用權，提高了微軟的投資價值。（路透社圖片）

 

ChatGPT需要用到英偉達的GPU芯片進行運算，帶動公司產品需求大升。（法新社圖片）

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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